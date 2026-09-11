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Mila Seidl explica decisão sobre famoso bordão de Lito: ‘Um legado’

Após gravar vídeo, esposa de Lito Sousa revela insegurança com o bordão 'tudo bem'; seguidores a incentivaram a continuar o legado do piloto

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
11/09/2026 14:56

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Mila Seidl explica decisão sobre famoso bordão de Lito: ‘Um legado’
Mila Seidl explica decisão sobre famoso bordão de Lito: ‘Um legado’ crédito: Tupi

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, usou as redes sociais para esclarecer uma questão sobre um vídeo que gravou para o canal do marido no YouTube. A empresária, que produziu um conteúdo sobre aviação, afirmou que não está tentando imitá-lo ao usar seu famoso bordão.

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Ontem saiu vídeo no canal comigo. Eu comecei o vídeo e terminei sem saber se eu faria o tudo bem, porque o Lito é insubstituível. Não existe nenhuma tentativa de imitar ele, disse Mila. Ela revelou sua insegurança: Será que é uma homenagem fazer o tudo bem? Será que pode soar que a gente está se apropriando de uma coisa que é dele?.


A empresária contou que recebeu diversas mensagens dos seguidores após a publicação, e o retorno do público ajudou a diminuir sua preocupação. Para ela, a expressão faz parte da identidade do canal e representa um legado deixado por Lito.


Vocês mandaram muitas mensagens falando que a gente tem que continuar fazendo o tudo bem, afirmou. Segundo os fãs, o bordão representa a energia do canal. É um legado dele. Seja quem for, ele ou outra pessoa, o tudo bem precisa continuar, cada um do seu jeito.


Mila explicou que a ideia é manter a tradição de uma maneira própria, pois os fãs continuam associando a frase à voz do piloto. Todo mundo consegue imaginar a voz dele na cabeça falando tudo bem. Isso que importa, concluiu.




No vídeo publicado no YouTube, a esposa de Lito Sousa contou como sua relação com a aviação começou. Ela tinha medo de avião e o marido foi importante para ajudá-la a superar o receio. Com o tempo, a empresária tornou-se uma profissional do setor.



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Ao iniciar essa nova etapa no canal, porém, Mila admitiu no próprio vídeo que ficou insegura sobre a mensagem que poderia transmitir. Não sei se vou conseguir fazer o tudo bem. Se eu fizesse, poderia soar que está tudo bem e não está tudo bem. Ao mesmo tempo, não quero imitar o Lito, porque ele é insubstituível.


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