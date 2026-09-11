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Cachorrinha radical vira atração ao descer a escadaria de skate; veja vídeo

Vídeo mostra a pequena Mel equilibrando-se em prancha elétrica do topo à base dos degraus; tutora comemora o feito: 'ela é radical demais'

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
11/09/2026 09:59

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Cachorrinha radical vira atração ao descer a escadaria de skate; veja vídeo
A performance foi acompanhada pela tutora, Rafaela Fernandes, que destacou o comportamento destemido do animal durante a descida crédito: Tupi

Uma cachorrinha chamada Mel chamou a atenção na Praça da Sé ao descer a escadaria da catedral sobre um skate elétrico. Ela manteve o equilíbrio do topo até a base dos degraus e finalizou a manobra com um salto que surpreendeu os espectadores.

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A performance foi acompanhada pela tutora, Rafaela Fernandes, que destacou o comportamento destemido do animal durante a descida. Segundo ela, a cadela demonstrou total segurança no equipamento. "A Mel é radical demais", comentou.



Confira o vídeo




Skatistas de Santos cederam equipamento


O encontro ocorreu por acaso, enquanto Rafaela voltava para casa e decidiu parar para fotografar na região. No local, encontrou um grupo de skatistas de Santos que usava modelos elétricos. Antes de permitir que a cadela subisse no skate, a proprietária pediu autorização aos policiais de plantão na área.



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A iniciativa de testar as habilidades de Mel surgiu após a observação de que a altura e a extensão dos degraus eram favoráveis. Rafaela realizou um teste inicial, colocando a pet na metade do percurso para avaliar sua reação. Diante da tranquilidade do animal, a descida completa foi feita em uma única tentativa.


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