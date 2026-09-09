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Vídeo: homem foge de hospital, rouba ônibus e é preso

No percurso, o homem fez zigue-zague, passou por cima de um canteiro, invadiu a contramão e quase atingiu dois outros veículos e uma mulher que estava na beirada da pista

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Luiz Fellipe Alves
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Luiz Fellipe Alves
Repórter
09/09/2026 20:59

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Homem foge de hospital e furta ônibus
Homem foge de hospital e furta ônibus crédito: Material cedido ao Correio

Um homem de 43 anos foi preso pela polícia na tarde desta quarta-feira (9/9), após fugir do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), roubar um ônibus e dirigir de forma perigosa na Via Estrutural. Ele foi detido depois de ser alcançado e cercado por policiais na Estrutural.

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Veja o vídeo:



As imagens registradas pelas câmeras do coletivo mostram o suspeito, identificado como Alan da Silva Marques, entrando no veículo, que estava vazio, e assumindo a direção. 



Segundo a 8ª DP (Estrutural), que realizou a prisão do suspeito, o homem afirmou que estava internado devido a agressões que sofreu no dia anterior durante um roubo do qual foi vítima. Ainda à polícia, ele disse que roubou o ônibus para visitar o filho, e que agiu por impulso. 



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Durante o percurso realizado por Alan, na via Estrutural, ele fez zigue-zague, passou por cima de um canteiro, invadiu a contramão e quase atingiu dois outros veículos e uma mulher que estava na beirada da pista. Mesmo recebendo ordens para parar, ele continuou dirigindo de forma perigosa na pista. 



Após ser cercado por policiais, o homem pulou pela janela do coletivo e tentou fugir, mas foi alcançado e imobilizado. De acordo com a polícia, Alan tem passagens anteriores por receptação, em 2025, e furto, em setembro deste ano. Ele também cometeu outro furto, na última segunda-feira (7/9), e existem dois termos circunstanciados contra ele relacionados à Lei de Drogas. 

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Segundo a polícia, a empresa percebeu que o ônibus tinha saído da garagem sem ser conduzido por um motorista autorizado e registrado para conduzir o veículo. Um funcionário da empresa iniciou o acompanhamento do coletivo e, depois, recebeu auxílio de policiais civis.



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