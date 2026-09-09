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ANEL RODOVIÁRIO

Vídeo: caminhão perde freio e invade sem controle área de escape no Anel

Motorista realizou manobra perigosa para evitar acidente mais grave na altura do Bairro Buritis, Região Oeste de BH

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
09/09/2026 18:31

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Anel Rodoviário, com caminhão branco invadindo área de escape que possui faixa de argila marrom
Caminhão sem freios faz manobra perigosa em área de escape no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte crédito: Divulgação/ BH Mobilidade

Um caminhão perdeu os freios e invadiu a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte nesta quarta-feira (9/9), no sentido Vitória, na altura do Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira. 

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A equipe da BHTrans concluiu o reboque do veículo no local. Segundo a empresa, a estrutura foi acionada pela 22ª vez por um veículo pesado, cumprindo sua função de reduzir o risco de acidentes graves e proteger vidas.

O motorista não entrou na área de escape passando pela caixa de argila, como orienta a BHTrans. Ele seguiu pela faixa de concreto, tentando retornar de ré. Imagens divulgadas pelo perfil BH Mobilidade na rede social X mostram o caminhão atingindo a barreira metálica e quase ultrapassando a estrutura.

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De acordo com orientações dadas pela BHTrans, o motorista deve sempre entrar na área de escape seguindo na faixa da caixa de argila, projetada para reduzir a velocidade e parar o veículo com segurança. 

A faixa lateral de concreto é destinada às equipes de socorro e à manutenção do dispositivo. Conforme o órgão, tentar parar fora da caixa de argila pode colocar em risco o próprio motorista e outros usuários da via.

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“A área de escape existe para salvar vidas. Em uma emergência, use o dispositivo como ele foi projetado: entre na caixa de argila”, afirma a empresa.

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