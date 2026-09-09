Vídeo: caminhão perde freio e invade sem controle área de escape no Anel

Um caminhão perdeu os freios e invadiu a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte nesta quarta-feira (9/9), no sentido Vitória, na altura do Bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira.

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A equipe da BHTrans concluiu o reboque do veículo no local. Segundo a empresa, a estrutura foi acionada pela 22ª vez por um veículo pesado, cumprindo sua função de reduzir o risco de acidentes graves e proteger vidas.

O motorista não entrou na área de escape passando pela caixa de argila, como orienta a BHTrans. Ele seguiu pela faixa de concreto, tentando retornar de ré. Imagens divulgadas pelo perfil BH Mobilidade na rede social X mostram o caminhão atingindo a barreira metálica e quase ultrapassando a estrutura.

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De acordo com orientações dadas pela BHTrans, o motorista deve sempre entrar na área de escape seguindo na faixa da caixa de argila, projetada para reduzir a velocidade e parar o veículo com segurança.

A faixa lateral de concreto é destinada às equipes de socorro e à manutenção do dispositivo. Conforme o órgão, tentar parar fora da caixa de argila pode colocar em risco o próprio motorista e outros usuários da via.

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“A área de escape existe para salvar vidas. Em uma emergência, use o dispositivo como ele foi projetado: entre na caixa de argila”, afirma a empresa.