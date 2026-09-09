Flávio sobre Jair Bolsonaro: 'Completei o trajeto que ele não conseguiu'

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou um comício no cruzamento entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no início da tarde desta quarta-feira (9/9). Flávio chegou ao local do discurso depois de uma motociata pelas ruas do Centro.

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"Completei o trajeto que ele não conseguiu. Isso é simbólico. Nós não vamos desistir nunca", destacou o presidenciável no início do discurso. Pouco antes, Flávio repetiu o que o pai havia feito durante campanha presidencial em 2018. Assim como Jair Bolsonaro naquela época, quando acabou esfaqueado, o senador transitou entre os eleitores. Para isso, subiu nas costas de um segurança.

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Em vários momentos, apoiadores gritaram "Fora Lula" e "Fora Moraes". Também estiveram presentes no comício importantes nomes da direita, como o deputado federal e candidato à reeleição Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado federal e candidato ao Senado por Minas Gerais Domingos Sávio (PL-MG) e o candidato do PL ao governo de Minas, Flávio Roscoe.

Flávio aproveitou o momento para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro enfrenta escrutínio público e político devido a relatórios da Polícia Federal que revelaram mensagens e supostas relações impróprias com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Flávio, porém, também está na mira de investigações por ter ligações com Vorcaro. O principal elo entre eles envolve o financiamento milionário de "Dark Horse", uma cinebiografia sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.



“Temos que defender as instituições. Nós vamos proteger o Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes. Não pode contaminar a mais alta Corte neste país”, declarou.

Segurança pública

Durante o discurso, o candidato apresentou propostas na área de segurança pública. Flávio prometeu, caso seja eleito, endurecer o combate ao crime organizado e afirmou que pretende classificar o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. As duas facções já foram classificadas dessa forma pelo governo dos Estados Unidos. A medida entrou em vigor em 5 de junho e contrariou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesse contexto, Flávio Bolsonaro teve papel de destaque na articulação pela medida. Valendo-se de sua proximidade com o governo Donald Trump, o senador defendeu, ao longo de mais de um ano, a classificação das facções brasileiras como terroristas.

No início de julho, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que “a classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal".

Flávio também defendeu a castração química para condenados por crimes sexuais e prometeu ampliar a atuação policial contra criminosos. “Porque, a partir do ano que vem, ou eles serão presos, ou vão ser neutralizados pelas nossas forças policiais”, declarou.

Críticas ao governo Lula

Flávio também criticou a situação econômica do país e atribuiu ao governo do presidente Lula a dificuldade dos brasileiros para fazer compras. “Eu sei que está difícil fazer compras. Eu sei que nós, brasileiros, temos que ralar, trabalhar cada vez mais para comprar cada vez menos. E essa culpa não é do trabalhador. Essa culpa é do atual governo”, afirmou.

Chegada em Juiz de Fora

O senador chegou de carro ao Aeroporto da Serrinha, às 10h43, depois de o avião no qual estava pousar no Aeroporto de Goianá. O pouso estava previsto para as 9h no aeroporto de Juiz de Fora, mas a mudança de local foi necessária em decorrência do mau tempo na cidade.

O presidenciável havia cancelado a agenda na Manchester Mineira no último 17 de agosto por causa das condições climáticas, frustrando apoiadores que aguardavam na entrada do aeroporto.

Nessa toada, Juiz de Fora representa um dos episódios fundadores da narrativa política do ex-presidente — a facada sofrida em 2018. Logo, a escolha de Flávio pela cidade mineira visa à construção de uma narrativa emocional a fim de captar o espólio eleitoral do pai.

Em 2022, Bolsonaro veio três vezes à Manchester Mineira em ato de campanha e, em setembro de 2024, voltou à cidade em apoio ao ex-deputado federal Charlles Evangelista, que, à época, era candidato do PL à Prefeitura de Juiz de Fora.

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Ele ficou em segundo lugar na disputa, obtendo 27,53% dos votos válidos (76.953 votos), enquanto Margarida Salomão (PT) foi reeleita prefeita com 53,96% dos votos (150.848 votos).