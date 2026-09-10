Ghostface da Bienal: quem é o homem mascarado que beijava mulheres em estande
Editora é notificada após ação 'espontânea' viralizar; entenda o caso que gerou graves acusações nas redes sociais contra um participante
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A Bienal Internacional do Livro de São Paulo notificou a editora Fruto Proibido após um vídeo de um homem mascarado no estande da empresa viralizar. O caso ocorreu no domingo (6/9) e gerou graves acusações nas redes sociais contra um participante.
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AI VSFFFFF KKKKKKKJKKKKK pic.twitter.com/5buF6P56pL— vi (@staceykxde) September 7, 2026
descobrimos quem é o ghost face da bienal https://t.co/HgHgbWmTis https://t.co/hEJOVoNTyp— ??fran (@HOPENAMOR) September 9, 2026
As imagens mostram o homem, fantasiado como o personagem Ghostface da franquia "Pânico", beijando uma jovem e tirando fotos em poses sugestivas com leitores, inclusive segurando pessoas no colo.
@rafamigueld Meus centavos de opinião sobre o ghostface da bienal, cada um com seu gosto, mas que isso ta ridículo ta kkkkkkk #bienaldolivro #livros #polemica #darkromance #booktok ? som original - rafa miguel | filmes&livros????
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A organização do evento afirmou que o episódio não fazia parte da programação oficial e não foi autorizado. Em nota, a Bienal informou que, ao tomar conhecimento, notificou a editora e reforçou seu compromisso com um ambiente seguro e respeitoso.
A Fruto Proibido alega que não contratou ou convidou o homem. Segundo a editora, a presença dele foi espontânea e vista inicialmente como um momento de descontração. As interações teriam ocorrido a pedido do próprio público. A empresa lamentou a repercussão e disse que adotará critérios mais rigorosos em eventos futuros.
Relatos e graves acusações
A polêmica cresceu quando o rosto do homem foi divulgado nas redes sociais. A partir disso, outras pessoas afirmaram reconhecê-lo e relataram supostas abordagens de cunho sexual, além de conversas com adolescentes.
Uma visitante da Bienal disse que foi chamada por ele para gravar um vídeo. Durante a gravação, ele a teria encostado em uma parede de forma sensual. Ela afirmou ter descoberto depois que o homem manteria um grupo de WhatsApp com adolescentes.
Outro relato menciona que ele participava de um clube de leitura de "dark romance", onde flertava com participantes. A publicação aponta a existência de supostos grupos privados e festas com pessoas mais jovens.
O que é "dark romance"
A Fruto Proibido é uma editora independente dedicada ao "dark romance", ou "romance sombrio". O subgênero literário explora relacionamentos intensos, obsessão, violência e dinâmicas de poder.
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As obras são geralmente indicadas para maiores de 18 anos por conterem cenas explícitas e temas sensíveis. O gênero ganhou popularidade em plataformas como TikTok e Instagram, onde leitores compartilham resenhas e indicações.
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