Ghostface da Bienal: quem é o homem mascarado que beijava mulheres em estande

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo notificou a editora Fruto Proibido após um vídeo de um homem mascarado no estande da empresa viralizar. O caso ocorreu no domingo (6/9) e gerou graves acusações nas redes sociais contra um participante.

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descobrimos quem é o ghost face da bienal https://t.co/HgHgbWmTis https://t.co/hEJOVoNTyp — ??fran (@HOPENAMOR) September 9, 2026

As imagens mostram o homem, fantasiado como o personagem Ghostface da franquia "Pânico", beijando uma jovem e tirando fotos em poses sugestivas com leitores, inclusive segurando pessoas no colo.

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A organização do evento afirmou que o episódio não fazia parte da programação oficial e não foi autorizado. Em nota, a Bienal informou que, ao tomar conhecimento, notificou a editora e reforçou seu compromisso com um ambiente seguro e respeitoso.

A Fruto Proibido alega que não contratou ou convidou o homem. Segundo a editora, a presença dele foi espontânea e vista inicialmente como um momento de descontração. As interações teriam ocorrido a pedido do próprio público. A empresa lamentou a repercussão e disse que adotará critérios mais rigorosos em eventos futuros.

Relatos e graves acusações

A polêmica cresceu quando o rosto do homem foi divulgado nas redes sociais. A partir disso, outras pessoas afirmaram reconhecê-lo e relataram supostas abordagens de cunho sexual, além de conversas com adolescentes.

Uma visitante da Bienal disse que foi chamada por ele para gravar um vídeo. Durante a gravação, ele a teria encostado em uma parede de forma sensual. Ela afirmou ter descoberto depois que o homem manteria um grupo de WhatsApp com adolescentes.

Outro relato menciona que ele participava de um clube de leitura de "dark romance", onde flertava com participantes. A publicação aponta a existência de supostos grupos privados e festas com pessoas mais jovens.

O que é "dark romance"

A Fruto Proibido é uma editora independente dedicada ao "dark romance", ou "romance sombrio". O subgênero literário explora relacionamentos intensos, obsessão, violência e dinâmicas de poder.

As obras são geralmente indicadas para maiores de 18 anos por conterem cenas explícitas e temas sensíveis. O gênero ganhou popularidade em plataformas como TikTok e Instagram, onde leitores compartilham resenhas e indicações.

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