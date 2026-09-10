Cirurgião de celebridades lança livro na Bienal de São Paulo

Dr. Ivan Rollemberg, cirurgião cosmético especializado em harmonização facial, lançará seu primeiro livro, Uma Vida Que Vale a Pena, durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O lançamento ocorrerá no domingo, 13 de setembro, a partir das 10h, no pavilhão da Bienal, localizado no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento deve reunir cerca de 500 convidados, entre pacientes, amigos, familiares e admiradores que acompanham a trajetória profissional do médico.

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A obra, publicada pela Editora Vida, está estruturada como uma jornada de trinta dias dividida em quatro partes. Cada parte aborda temas como redescoberta de sentido, construção de hábitos, relacionamentos e propósito, combinando referências científicas, relatos da prática clínica e princípios cristãos. Segundo comunicado da LPB Comunicação, o livro nasce da experiência pessoal do autor, que relata períodos de esgotamento e busca de sentido antes de encontrar apoio na fé.

Rollemberg atende pacientes de alto perfil no Brasil, entre eles os atores e apresentadores Gloria Pires, Giovanna Antonelli, Cleo Pires, Bruna Lombardi, Grazi Massafera e Caio Castro, além do cantor internacional Rod Stewart. Nos Estados Unidos, recebeu solicitações de tratamento de figuras como Sylvester?Stallone e Taylor?Swift. O médico possui formação em Medicina e Dermatologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e certificação internacional em cirurgia cosmética, com atuação reconhecida em procedimentos de fios de sustentação facial.

A Human Clinic, fundada por Rollemberg, opera duas unidades em São Paulo, ambas situadas na Vila Nova Conceição, em frente ao Parque Ibirapuera. A clínica desenvolve projetos de educação e inovação em estética, como Human University, Shark Doctor, Dr. Harmony e HC Aesthetics, voltados à formação de profissionais e ao atendimento de pacientes no Brasil e no exterior. A empresa está em fase de expansão internacional, com planos de abrir uma unidade em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

O lançamento do livro ocorre em um momento em que o autor divide seu tempo entre Brasil e Estados Unidos, onde pretende consolidar a nova unidade da Human Clinic. Casado e pai de uma filha de seis meses, Rollemberg destaca que a obra representa um afastamento temporário da prática clínica para compartilhar reflexões sobre bem?estar, autoestima e espiritualidade.

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que celebra sua 28ª edição, reúne editoras, autores e leitores de todo o país. O evento, organizado pela Câmara Brasileira do Livro, tem como objetivo promover a leitura e o debate cultural. A participação de Rollemberg acrescenta ao programa uma perspectiva que une saúde estética e desenvolvimento pessoal.

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Para contato de imprensa, a LPB Comunicação disponibiliza Lucia Paes de Barros e Gabriel Paes de Barros, pelos e?mails lucia@luciapaesdebarros.com.br e drical@luciapaesdebarros.com.br e os telefones (11)?99901?1319 e (11)?9553?1035.