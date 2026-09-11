Influenciador se desespera para chegar ao hospital e acaba esquecendo a esposa grávida; veja momento

O influenciador baiano Tiago Souza divertiu seguidores ao compartilhar um registro inusitado do dia em que seu primeiro filho nasceu, em Salvador. Em meio à ansiedade para chegar ao hospital, ele acabou saindo de casa com o carro e esqueceu a esposa, Sheila Matos, para trás.

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As câmeras de segurança da residência capturaram toda a movimentação. Após o casal acomodar as malas no porta-malas, Tiago entrou no banco do motorista e deu partida no veículo sem perceber que Sheila ainda não havia embarcado.

Confira o vídeo

Registro divertido viraliza na internet

A postagem do vídeo nas redes sociais gerou uma onda de comentários e risadas sobre o nervosismo do influenciador no momento de levar a companheira para a maternidade. "E foi assim que a gente veio!", escreveu Tiago na legenda da publicação, acompanhado por gargalhadas.

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Os seguidores aproveitaram a situação para brincar com o estado de euforia do novo pai. Um dos comentários mais curtidos sugeria que Sheila deveria ir a pé para que o bebê nascesse logo, enquanto outro internauta questionou, em tom de piada, se a criança já teria nascido durante o passeio solitário do motorista.