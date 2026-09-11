Avião monomotor cai e deixa três mortos; aeronave já foi apreendida com cocaína e leiloada
Entenda a história do Cessna que caiu matando 3: sem plano de voo, aeronave foi usada no tráfico e arrematada por R$ 180 mil em leilão
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A aeronave que caiu em uma fazenda de Água Boa (MT) nessa quinta-feira (10/9), resultando na morte de três pessoas, não possuía um plano de voo registrado.
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O avião, um Cessna de prefixo N401NA, decolou de Goiânia (GO) e não tem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O prefixo de uma aeronave funciona como um código de identificação único no mundo.
O acidente levou o termo “avião” à lista de termos mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, o aumento foi de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.
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Apreensão e leilão
Em 2017, a mesma aeronave foi apreendida pela Polícia Federal em uma operação que resultou na prisão de dois irmãos gêmeos espanhóis por transporte de cocaína. A investigação do hangar onde o avião estava começou após uma denúncia anônima.
Na época, a Anac informou que o Cessna tinha permissão para entrar no Brasil, mas sua última autorização de voo havia sido expedida em 26 de outubro daquele ano, com um plano de voo para Goiânia.
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A aeronave foi leiloada em dezembro de 2023 por R$ 180 mil. O leilão eletrônico ocorreu como parte de um processo relacionado à apreensão de bens em uma investigação de tráfico de drogas.
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Até a última atualização desta reportagem, as vítimas do acidente não haviam sido identificadas.