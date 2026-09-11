Avião monomotor cai e deixa três mortos; aeronave já foi apreendida com cocaína e leiloada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A aeronave que caiu em uma fazenda de Água Boa (MT) nessa quinta-feira (10/9), resultando na morte de três pessoas, não possuía um plano de voo registrado.

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O avião, um Cessna de prefixo N401NA, decolou de Goiânia (GO) e não tem registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O prefixo de uma aeronave funciona como um código de identificação único no mundo.

O acidente levou o termo “avião” à lista de termos mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, o aumento foi de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.

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Apreensão e leilão

Em 2017, a mesma aeronave foi apreendida pela Polícia Federal em uma operação que resultou na prisão de dois irmãos gêmeos espanhóis por transporte de cocaína. A investigação do hangar onde o avião estava começou após uma denúncia anônima.

Na época, a Anac informou que o Cessna tinha permissão para entrar no Brasil, mas sua última autorização de voo havia sido expedida em 26 de outubro daquele ano, com um plano de voo para Goiânia.

A aeronave foi leiloada em dezembro de 2023 por R$ 180 mil. O leilão eletrônico ocorreu como parte de um processo relacionado à apreensão de bens em uma investigação de tráfico de drogas.

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Até a última atualização desta reportagem, as vítimas do acidente não haviam sido identificadas.