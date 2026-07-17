Aviões que voavam entre o Brasil e a Espanha quase colidem no ar

Dois aviões comerciais que cruzavam o Oceano Atlântico em sentidos opostos quase colidiram em pleno voo. As aeronaves voavam na mesma altitude, de 36 mil pés (aproximadamente 11 km), quando o sistema Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) alertou os pilotos, que desviaram para evitar o choque.

A situação de risco teria ocorrido durante a madrugada da última sexta-feira (10/7), mas só foi divulgada nessa quinta-feira (16/7) pelo portal The Aviation Herald. As duas aeronaves entraram em rota de colisão perto da costa africana, na região do Saara Ocidental, fora do espaço aéreo brasileiro.

De acordo com a publicação, um dos aviões é um Airbus A321 XLR de matrícula EC-OLE, pertencente à companhia Iberia, que operava um voo entre Recife (PE) e Madri, na Espanha. A outra aeronave é um Boeing 787-9 Dreamliner, de prefixo EC-ODH, da Air Europa, que vinha de Madri em direção a Guarulhos (SP).

Ainda segundo o The Aviation Herald, o TCAS emitiu um alerta para que o piloto do Airbus da Iberia descesse, enquanto o comandante do Boeing da Air Europa recebeu instruções para subir. Os dois tripulantes realizaram as manobras com sucesso e, em seguida, prosseguiram até os respectivos destinos.

O TCAS é considerado a última barreira para evitar colisões em pleno voo. Em operações normais, esse sistema não deve entrar em funcionamento: as aeronaves comerciais seguem as chamadas aerovias, que preveem altitudes diferentes de acordo com a rota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre o motivo que levou as duas aeronaves a manter a mesma altitude. O incidente tampouco foi confirmado pelas duas companhias aéreas. O Estado de Minas contatou a Iberia e a Air Europa e aguarda retorno.