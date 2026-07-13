Entre MG e SP: airbus da LATAM desce 24 mil pés em apenas 5 minutos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um avião da LATAM que decolou do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, realizou uma descida acentuada durante o voo na manhã desta segunda-feira (13/7), após uma intercorrência técnica. A aeronave pousou em segurança, e ninguém ficou ferido.

O voo LA3039, operado por um Airbus A320, decolou às 9h39. Cerca de 20 minutos depois, a aeronave iniciou uma descida rápida, passando de aproximadamente 34 mil pés de altitude para cerca de 10 mil pés em cinco minutos, segundo dados de rastreamento de voos.

Esse procedimento permite que a aeronave continue voando sem a necessidade de pressurização da cabine, já que, nessa altitude, a pressão atmosférica e a concentração de oxigênio são suficientes para que passageiros e tripulantes possam respirar normalmente, sem o uso de máscaras de oxigênio.

Após a descida, o avião prosseguiu viagem mantendo a altitude reduzida até o Aeroporto de Congonhas, onde pousou em segurança às 10h48.

Em nota ao Estado de Minas, a LATAM informou que solicitou prioridade para pouso após uma intercorrência no voo. Apesar de questionada, a assessoria não confirmou se houve despressurização.

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"A LATAM Airlines Brasil informa que solicitou prioridade de pouso para o voo LA3039 (Confins–São Paulo/Congonhas) nesta segunda-feira (13/07), em razão de uma questão técnica. O procedimento foi realizado com total segurança, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação. Os passageiros desembarcaram normalmente, sem intercorrências", declarou.