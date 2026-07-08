Instrutor de voo se joga de avião em pleno ar
Caso aconteceu durante um voo de instrução na Argentina e estudante de 22 anos conseguiu aterrissar a aeronave com apoio da equipe em solo
compartilheSIGA
O instrutor de voo Leandro Bertazzo morreu ao saltar de um avião de instrução durante um voo na província de Córdoba, na Argentina, deixando uma aluna de 22 anos sozinha no comando da aeronave. Apesar do choque, a estudante conseguiu manter contato com a equipe em solo e realizou o pouso em segurança. O caso aconteceu no último sábado (4/7) e está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a imprensa argentina, o instrutor tinha 42 anos e participava de um voo de treinamento em um avião monomotor Cessna C-150 pertencente à escola de aviação Flying Parrot Córdoba. A aeronave voava a cerca de 250 metros de altitude quando o piloto deixou o comando.
Leia Mais
De acordo com o diretor da escola, Eduardo Alvarez, momentos antes de sair da aeronave, Bertazzo teria orientado a aluna. "Você sabe o que tem que fazer, siga em frente”, disse.
Ainda segundo Alvarez, o instrutor retirou os fones de ouvido, deixou o celular, desafivelou o cinto de segurança, abriu a porta da aeronave e saltou. O diretor afirmou que abrir a porta em voo é uma manobra difícil devido à pressão do ar. O corpo de Bertazzo foi encontrado posteriormente em uma área rural da cidade de Toledo, vizinha a Córdoba.
Aluna conseguiu pousar em segurança
A estudante, cujo nome não foi divulgado, já possuía licença de piloto privado, mas tinha poucas horas de voo e realizava uma etapa de treinamento para obter a habilitação de piloto comercial.
Mesmo abalada com o ocorrido, ela acionou a equipe de solo por rádio e recebeu orientações para conduzir a aeronave até o pouso, realizado sem incidentes. Antes do voo em que ocorreu o episódio, Bertazzo havia realizado outra instrução no mesmo dia.
Leandro Bertazzo era instrutor da Flying Parrot Córdoba e também havia construído carreira como piloto comercial. Recentemente, segundo a imprensa argentina, ele havia obtido a licença de piloto de linha aérea. Eduardo Alvarez afirmou que o instrutor era considerado um bom profissional e que seu comportamento, no dia do voo, não chamou a atenção dos colegas.
A única atitude considerada incomum foi pedir carona até o aeroporto Coronel Olmedo. Segundo o diretor, normalmente Bertazzo utilizava seu próprio carro para ir ao trabalho.
Ainda de acordo com Alvarez, o piloto havia procurado atendimento em uma clínica neuropsiquiátrica recentemente, mas essa informação teria sido compartilhada apenas com familiares, sem conhecimento da escola. "Não tem como pensar nisso ou entender, mas a mente humana é muito complexa. O que aconteceu, aconteceu", declarou o diretor à imprensa argentina.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As circunstâncias do caso seguem sob investigação pelas autoridades argentinas.
O que fazer em caso de ideação suicida?
- Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento;
- Ligue para um canal de apoio - o CVV (Centro de Valorização à Vida) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188;
- Em situações de risco iminente, procure imediatamente um serviço de emergência, dirija-se ao pronto-socorro mais próximo ou acione o Samu (192) ou o Corpo de Bombeiros (193);
- Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento;
- Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.