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AVIÃO

Colisão com pássaro força avião da LATAM a voltar para Guarulhos

Entenda por que o voo para Porto Seguro precisou ser desviado e pousar minutos após a decolagem; aeronave foi substituída e passageiros seguiram viagem

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
01/07/2026 11:47

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Colisão com pássaro força avião da LATAM a voltar para Guarulhos
A trajetória de voo do LA3244, que retornou a Guarulhos após um bird strike, é exibida no mapa. crédito: AirNav Radar

Um voo da LATAM Brasil que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde de terça-feira, 30 de junho, retornou ao ponto de origem minutos após a decolagem.

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A aeronave era um Airbus A321 de matrícula PT-MXN, responsável pelo voo LA-3244 com destino a Porto Seguro. O avião decolou às 16h06, mas interrompeu a subida ao atingir 8 mil pés de altitude.

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Os pilotos colocaram o Airbus em uma trajetória de espera, conhecida como órbita, por cerca de 10 minutos. Em seguida, iniciaram o procedimento de retorno para Guarulhos.

O pouso ocorreu às 16h38 sem intercorrências ou qualquer chamado de prioridade, como as declarações de urgência (“PAN PAN”) ou emergência (“MAYDAY”).

Em nota, a LATAM Airlines Brasil informou que a causa do retorno foi um episódio de "bird strike", que é a colisão com um pássaro, um fato considerado alheio ao controle da companhia.

Após a substituição da aeronave, o voo prosseguiu viagem com previsão de chegada a Porto Seguro às 20h38, horário local. A companhia ressaltou que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais, tendo a segurança como prioridade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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