Colisão com pássaro força avião da LATAM a voltar para Guarulhos
Entenda por que o voo para Porto Seguro precisou ser desviado e pousar minutos após a decolagem; aeronave foi substituída e passageiros seguiram viagem
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Um voo da LATAM Brasil que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde de terça-feira, 30 de junho, retornou ao ponto de origem minutos após a decolagem.
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A aeronave era um Airbus A321 de matrícula PT-MXN, responsável pelo voo LA-3244 com destino a Porto Seguro. O avião decolou às 16h06, mas interrompeu a subida ao atingir 8 mil pés de altitude.
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Os pilotos colocaram o Airbus em uma trajetória de espera, conhecida como órbita, por cerca de 10 minutos. Em seguida, iniciaram o procedimento de retorno para Guarulhos.
O pouso ocorreu às 16h38 sem intercorrências ou qualquer chamado de prioridade, como as declarações de urgência (“PAN PAN”) ou emergência (“MAYDAY”).
Em nota, a LATAM Airlines Brasil informou que a causa do retorno foi um episódio de "bird strike", que é a colisão com um pássaro, um fato considerado alheio ao controle da companhia.
Após a substituição da aeronave, o voo prosseguiu viagem com previsão de chegada a Porto Seguro às 20h38, horário local. A companhia ressaltou que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais, tendo a segurança como prioridade.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.