Latam retira 169 passageiros de voo após incêndio perto de avião no aeroporto de Guarulhos

Um avião da Latam teve que retirar 169 passageiros na noite de quinta-feira (4) no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, após um incêndio em um equipamento de carga, sem deixar feridos.

O incidente ocorreu durante o embarque de um voo que faria a rota doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informou a companhia aérea em um comunicado nesta sexta-feira (5).

A Latam disse que "a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pelo escorregador (escape slide), com o auxílio de funcionários treinados para esse tipo de situação".

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram chamas perto da parte inferior do avião e uma grande quantidade de fumaça. Em outras imagens, é possível ver os passageiros deslizando pelos escorregadores e saindo pela pista.

"Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada. A LATAM ofereceu toda a assistência necessária aos clientes impactados", acrescentou a companhia aérea.

Durante 10 minutos foi suspenso o abastecimento de combustível para outras aeronaves, segundo a concessionária GRU Airport, que administra o terminal.

A Latam informou que ofereceu assistência aos afetados, e um total de 159 passageiros finalmente chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira, enquanto os 10 restantes seriam acomodados em outros voos ou transportados por terra.

A concessionária do aeroporto informou que colaborará na investigação do incidente.

