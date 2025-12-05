Assine
Latam retira 169 passageiros de voo após incêndio perto de avião no aeroporto de Guarulhos

05/12/2025 11:26

Um avião da Latam teve que retirar 169 passageiros na noite de quinta-feira (4) no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, após um incêndio em um equipamento de carga, sem deixar feridos. 

O incidente ocorreu durante o embarque de um voo que faria a rota doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informou a companhia aérea em um comunicado nesta sexta-feira (5).

A Latam disse que "a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pelo escorregador (escape slide), com o auxílio de funcionários treinados para esse tipo de situação". 

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram chamas perto da parte inferior do avião e uma grande quantidade de fumaça. Em outras imagens, é possível ver os passageiros deslizando pelos escorregadores e saindo pela pista.

"Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada. A LATAM ofereceu toda a assistência necessária aos clientes impactados", acrescentou a companhia aérea. 

Durante 10 minutos foi suspenso o abastecimento de combustível para outras aeronaves, segundo a concessionária GRU Airport, que administra o terminal. 

A Latam informou que ofereceu assistência aos afetados, e um total de 159 passageiros finalmente chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira, enquanto os 10 restantes seriam acomodados em outros voos ou transportados por terra. 

A concessionária do aeroporto informou que colaborará na investigação do incidente.

