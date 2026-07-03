4 acidentes aéreos que continuam sendo um grande mistério na aviação

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Tragédias aéreas chocam o mundo e frequentemente reavivam o interesse por outros desastres que marcaram a história da aviação. Embora a tecnologia tenha avançado, alguns acidentes permanecem sem respostas definitivas, alimentando teorias e especulações por décadas. Esses casos desafiam investigadores e se transformam em verdadeiros quebra-cabeças.

A seguir, relembre quatro acidentes aéreos que continuam sendo um mistério.

Leia Mais

Voo MH370 da Malaysia Airlines

O desaparecimento do voo MH370 em março de 2014 é talvez o maior enigma da aviação moderna. O Boeing 777 com 239 pessoas a bordo sumiu dos radares enquanto viajava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. Investigações mostraram que seus sistemas de comunicação foram desligados e a aeronave mudou de rota, voando por horas até supostamente cair no Oceano Índico.

Apesar da mais extensa e cara busca submarina da história, apenas alguns destroços foram encontrados em praias da costa africana. A fuselagem principal e as caixas-pretas nunca foram localizadas. No final de 2025, a empresa Ocean Infinity iniciou uma nova busca, reacendendo as esperanças de solucionar o que realmente aconteceu a bordo.

O desaparecimento de Amelia Earhart

A pioneira da aviação Amelia Earhart e seu navegador, Fred Noonan, desapareceram em julho de 1937 sobre o Oceano Pacífico. Eles estavam na penúltima etapa de uma tentativa de voo de circunavegação do globo a bordo de um Lockheed Electra 10E. As últimas transmissões de rádio indicavam que eles estavam com pouco combustível e não conseguiam localizar a Ilha Howland, seu destino.

Nenhum vestígio confirmado do avião ou de seus ocupantes foi encontrado em mais de 80 anos de buscas. As teorias variam desde uma queda no mar até a captura por forças japonesas antes da Segunda Guerra Mundial.

Voo 19 e o Triângulo das Bermudas

Em dezembro de 1945, cinco bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Voo 19, sumiram durante um treinamento na costa da Flórida. O líder do esquadrão relatou por rádio que seus equipamentos de navegação falharam e que estava completamente perdido. Um avião de resgate enviado para procurá-los, com 13 tripulantes, também desapareceu na mesma noite.

Nenhum destroço das seis aeronaves foi encontrado. O incidente se tornou a peça central das lendas sobre o Triângulo das Bermudas, uma área onde navios e aviões teriam desaparecido em circunstâncias misteriosas.

A explosão do Voo TWA 800

O voo 800 da Trans World Airlines explodiu no ar em julho de 1996, 12 minutos após decolar de Nova York com destino a Paris, matando todas as 230 pessoas a bordo. A investigação oficial concluiu que a causa provável foi a explosão de um tanque de combustível, iniciada por um curto-circuito. No entanto, a conclusão nunca foi unânime.

Centenas de testemunhas afirmaram ter visto um rastro de luz subindo em direção ao avião, o que alimenta até hoje teorias sobre um ataque de míssil, seja por terroristas ou por um erro militar. O caso permanece um ponto de debate e desconfiança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.