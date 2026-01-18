Socorristas indonésios encontram destroços de avião desaparecido

Socorristas encontraram, neste domingo (18), os destroços de um pequeno avião desaparecido no leste da Indonésia, mas não encontraram os dez ocupantes a bordo, informaram as autoridades locais.

O avião turbo-hélice da Indonesian Air Transport perdeu contato no sábado com o controle de tráfego aéreo, quando voava de Yogyakarta para a cidade de Makassar, na ilha de Sulawesi.

A equipe de buscas e resgate encontrou, em meio aos destroços, o que se acreditam ser "a fuselagem, a cauda e as janelas", informou, durante uma coletiva de imprensa, Muhammad Arif, chefe da agência de socorro Makassar.

Também foi mobilizada uma unidade aérea para buscar os ocupantes da aeronave.

"Nossa prioridade é encontrar as vítimas, e esperamos que haja algumas que possamos evacuar a salvo", acrescentou Arif.

O avião se acidentou no monte Bulusaraung, no parque nacional Bantimurung-Bulusaraung, vizinho à cidade de Makassar, informou Arif.

Mais de mil pessoas participam das buscas por terra e ar.

O comandante militar local, Bangun Nawoko, disse, em coletiva de imprensa, que os trabalhos de resgate foram afetados pelo terreno acidentado e pela neblina.

Três funcionários do Ministério de Assuntos Marinhos e Pesqueiros viajavam no avião juntamente com sete tripulantes.

A Indonésia, um extenso arquipélago no sudeste asiático, depende do transporte aéreo para interligar suas ilhas.

O país tem um balanço ruim na área da segurança aérea. Em setembro passado, um helicóptero com seis passageiros e dois tripulantes caiu depois de decolar em Bornéu Meridional, sem deixar sobreviventes.

Menos de duas semanas depois, outras quatro pessoas morreram na queda de outro helicóptero no distrito de Ilaga, na ilha de Papua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-dsa/ane/mas/meb/mvv