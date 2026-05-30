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Piloto morre após queda de avião em Nova Iguaçu; casa é atingida

Aeronave de pequeno porte atingiu residência na Vila Bandeirantes; causas são investigadas

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
30/05/2026 12:02 - atualizado em 30/05/2026 12:02

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Piloto morre após queda de avião em Nova Iguaçu; casa é atingida
A queda ocorreu perto do campo de aviação do município. Até o momento, não há registro de outras vítimas crédito: Tupi

A queda de um avião de pequeno porte sobre uma residência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, resultou na morte do piloto na manhã deste sábado (30). O acidente ocorreu no bairro Vila Bandeirantes, mas não houve registro de feridos entre os ocupantes do imóvel atingido.

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Atendimento e investigação

O socorro foi acionado por volta das 9h45, e equipes do quartel de Queimados foram enviadas ao local. Ao chegarem, os bombeiros encontraram a aeronave sobre a estrutura da casa e confirmaram a morte do piloto.

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A queda ocorreu perto do campo de aviação do município. Até o momento, não há registro de outras vítimas.

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A área foi isolada para o trabalho da perícia e das equipes de resgate. As causas do acidente ainda serão investigadas, assim como possíveis danos estruturais na residência atingida.

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