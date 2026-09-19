Adolescente assume homicídio cometido pelo irmão, mas se arrepende

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma adolescente de 14 anos assumiu um homicídio no qual o irmão seria o autor, mas se arrependeu ao saber que a vítima, que era seu vizinho, morreu, na noite de sexta-feira (18/9), no Bairro Ipê, Região Nordeste de Belo Horizonte.

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A vítima foi um homem de 41 anos, e as investigações apontam como principal autor das agressões o irmão da adolescente, de 31 anos, além do possível envolvimento de outro irmão, de 19 anos.

O crime se deu depois de um desentendimento entre vizinhos devido aos irmãos terem descartado um rato morto na lixeira da rua, depois de o roedor ter sido morto pelo gato da família.

Conforme os relatos documentados, o vizinho se irritou com a situação e passou a confrontar o jovem de 19 anos, que consertava calçados na calçada. O homem de 41 anos ameaçou até soltar um cão contra o jovem.

A tensão aumentou rapidamente quando o jovem pegou uma barra de ferro para autodefesa e o vizinho se dirigiu ao próprio veículo para retirar um facão.

Durante essa escalada violenta, entre insultos e ameaças na via pública, o homem de 41 anos acabou sendo atacado com golpes de faca no tórax e no abdômen.

Moradores da região prestaram socorro imediato e transportaram o ferido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste.

Quais os ferimentos que a vítima apresentou?

Os diversos golpes de faca atingiram áreas vitais da vítima, especificamente a região torácica e o abdômen, provocando lesões severas e intenso sangramento que culminaram na sua morte pouco após o ataque, na UPA, onde a equipe médica de plantão atestou o óbito em decorrência da gravidade das perfurações.

Acionadas para atender a ocorrência, guarnições da Polícia Militar compareceram ao local e detiveram a adolescente de 14 anos e o irmão de 19 anos.

Em um primeiro momento, a jovem alegou ter desferido os golpes após buscar o utensílio doméstico e entrar em luta com a vítima, relato respaldado pelo irmão, que ainda informou o acompanhamento da menor pelo Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam).

O rumo dos trabalhos policiais mudou na delegacia assim que o falecimento do vizinho foi confirmado aos envolvidos.

Na presença da mãe, os dois jovens confessaram que a narrativa inicial era falsa e tinha como objetivo encobrir o irmão de 31 anos, que havia obtido liberdade do sistema prisional três dias antes após cumprir pena por homicídio.

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O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que conduz diligências para capturar o foragido e localizar a faca usada no crime.

Morte por descarte de rato

Origem do desentendimento: descarte de um roedor morto na lixeira da rua motivou a reclamação do morador

descarte de um roedor morto na lixeira da rua motivou a reclamação do morador Início das hostilidades: discussão na calçada com ameaça de uso de animal doméstico contra um dos jovens

discussão na calçada com ameaça de uso de animal doméstico contra um dos jovens Intensificação do confronto: porte de barra de ferro e facão pelos envolvidos durante a contenda na via pública

porte de barra de ferro e facão pelos envolvidos durante a contenda na via pública Agressão fatal: ataque por golpes de lâmina atingindo tórax e abdômen do vizinho

ataque por golpes de lâmina atingindo tórax e abdômen do vizinho Tentativa de socorro: transporte imediato da vítima por populares até a UPA Nordeste

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Prevenção de conflitos na vizinhança