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FOGO NA MECÂNICA

Incêndio destrói oficina e danifica veículos às margens da BR-354

Chamas consumiram anexo com peças usadas e calor irradiado avariou automóveis vizinhos. Corpo de Bombeiros conteve o avanço do fogo para o prédio principal

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
19/09/2026 09:14

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Incêndio destroi parte de uma oficina e atinge dois veículos em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais
Incêndio destroi parte de uma oficina e atinge dois veículos em Arcos, no Centro-Oeste de Minas crédito: CBMMG

Um incêndio em oficina mecânica destruiu parte do imóvel e atingiu veículos que estavam à sua volta, sendo debelado pelos bombeiros, na tarde dessa sexta-feira (18/9), em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

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O incêndio atingiu um anexo da oficina mecânica, por volta das 12h29, na altura do quilômetro 476 da BR-354.

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Não houve vítimas ou registro de suspeitos de autoria no local, mas o incidente causou danos materiais, com a queda de elementos estruturais e risco de propagação das chamas para as dependências principais da mecânica.

O trecho às margens da rodovia é caracterizado pela presença de estabelecimentos comerciais, postos de serviços automotivos, galpões e áreas de vegetação.

Onde começou o fogo?

As chamas tiveram início em um cômodo de pequenas dimensões construído na área externa da oficina mecânica, espaço que funcionava como depósito de peças usadas.

A alta carga de materiais combustíveis alimentou o fogo rapidamente, concentrando calor intenso no perímetro do pequeno anexo antes da intervenção das equipes de resgate.

Durante o avanço térmico, parte da parede de alvenaria e trechos da cobertura de telhas do depósito desabaram. O forte calor irradiado na área externa alcançou dois veículos estacionados nas imediações do imóvel, danificando suas camadas de pintura e diversos componentes plásticos e estruturais externos.

Ao chegarem ao endereço, os combatentes encontraram o foco em fase terminal e atuaram com linhas de mangueira para debelar as chamas remanescentes, impedindo o avanço do fogo para o prédio principal da oficina.

Na sequência, a guarnição realizou os trabalhos de rescaldo com reviramento dos materiais queimados para eliminar brasas escondidas e prevenir novos focos.

“O fogo permaneceu restrito ao depósito e às áreas adjacentes, não atingindo o interior da oficina”, informou o CBMMG a respeito da dinâmica e da contenção dos danos no local.

Após a extinção do fogo, a estabilização da estrutura danificada e o descarte de riscos aos trabalhadores e transeuntes, o espaço foi liberado em condições seguras.

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Em março, militares do mesmo posto avançado atenderam a um incêndio em caminhão no km 482 da BR-354, em Arcos, e, em agosto, os bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados para conter as chamas que danificaram um estabelecimento comercial no bairro São Judas Tadeu, também no município.


Fogo na oficina na beira da estrada

  • Início das chamas: fogo concentrado em anexo externo utilizado como depósito de peças usadas
  • Colapso estrutural: queda parcial de parede e telhado com irradiação de calor para veículos próximos
  • Acionamento da guarnição: deslocamento do Posto Avançado do CBMMG até a rodovia BR-354
  • Ataque e rescaldo: combate com linhas de mangueira e reviramento de material para evitar reignição
  • Liberação do local: área declarada segura e preservação do galpão principal da mecânica


Prevenção contra incêndios em oficinas

  • Armazenamento seguro: isolamento de peças impregnadas de óleo e solventes em depósitos ventilados
  • Afastamento de pátio: distância mínima de veículos estacionados em relação a áreas de descarte
  • Manutenção elétrica: revisões periódicas em fiações expostas e quadros de distribuição de energia
  • Equipamentos de combate: extintores adequados e revisados próximos aos pontos críticos de trabalho
  • Aceiros preventivos: controle da vegetação rasteira nas divisas e margens de rodovias

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