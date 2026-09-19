Incêndio destrói oficina e danifica veículos às margens da BR-354

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio em oficina mecânica destruiu parte do imóvel e atingiu veículos que estavam à sua volta, sendo debelado pelos bombeiros, na tarde dessa sexta-feira (18/9), em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O incêndio atingiu um anexo da oficina mecânica, por volta das 12h29, na altura do quilômetro 476 da BR-354.

Não houve vítimas ou registro de suspeitos de autoria no local, mas o incidente causou danos materiais, com a queda de elementos estruturais e risco de propagação das chamas para as dependências principais da mecânica.

O trecho às margens da rodovia é caracterizado pela presença de estabelecimentos comerciais, postos de serviços automotivos, galpões e áreas de vegetação.

Onde começou o fogo?

As chamas tiveram início em um cômodo de pequenas dimensões construído na área externa da oficina mecânica, espaço que funcionava como depósito de peças usadas.

A alta carga de materiais combustíveis alimentou o fogo rapidamente, concentrando calor intenso no perímetro do pequeno anexo antes da intervenção das equipes de resgate.

Durante o avanço térmico, parte da parede de alvenaria e trechos da cobertura de telhas do depósito desabaram. O forte calor irradiado na área externa alcançou dois veículos estacionados nas imediações do imóvel, danificando suas camadas de pintura e diversos componentes plásticos e estruturais externos.

Ao chegarem ao endereço, os combatentes encontraram o foco em fase terminal e atuaram com linhas de mangueira para debelar as chamas remanescentes, impedindo o avanço do fogo para o prédio principal da oficina.

Na sequência, a guarnição realizou os trabalhos de rescaldo com reviramento dos materiais queimados para eliminar brasas escondidas e prevenir novos focos.

“O fogo permaneceu restrito ao depósito e às áreas adjacentes, não atingindo o interior da oficina”, informou o CBMMG a respeito da dinâmica e da contenção dos danos no local.

Após a extinção do fogo, a estabilização da estrutura danificada e o descarte de riscos aos trabalhadores e transeuntes, o espaço foi liberado em condições seguras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em março, militares do mesmo posto avançado atenderam a um incêndio em caminhão no km 482 da BR-354, em Arcos, e, em agosto, os bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados para conter as chamas que danificaram um estabelecimento comercial no bairro São Judas Tadeu, também no município.



Fogo na oficina na beira da estrada

Início das chamas: fogo concentrado em anexo externo utilizado como depósito de peças usadas

fogo concentrado em anexo externo utilizado como depósito de peças usadas Colapso estrutural: queda parcial de parede e telhado com irradiação de calor para veículos próximos

queda parcial de parede e telhado com irradiação de calor para veículos próximos Acionamento da guarnição: deslocamento do Posto Avançado do CBMMG até a rodovia BR-354

deslocamento do Posto Avançado do CBMMG até a rodovia BR-354 Ataque e rescaldo: combate com linhas de mangueira e reviramento de material para evitar reignição

combate com linhas de mangueira e reviramento de material para evitar reignição Liberação do local: área declarada segura e preservação do galpão principal da mecânica



Prevenção contra incêndios em oficinas