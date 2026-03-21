Carro em conserto pega fogo em centro automotivo de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um carro que estava sendo preparado para reparos dentro do galpão de um centro automotivo pegou fogo, destruindo parte do local e equipamentos, na tarde dessa sexta-feira (20/3), no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou por volta das 17h30, na oficina da Avenida Saramenha.

O estabelecimento fica em uma área de intenso movimento comercial, próximo a supermercados, farmácias e imóveis residenciais. Não houve, mas o incidente resultou na destruição do veículo e a danos a equipamentos de manutenção, gerando risco de propagação para as edificações vizinhas.





De acordo com os relatos iniciais, as chamas começaram de forma súbita no veículo, possivelmente devido a uma falha elétrica ou ignição acidental de componentes inflamáveis durante o reparo.

O que o incêndio atingiu na oficina?

A rapidez com que as chamas se alastraram impossibilitou o controle pelos funcionários do local, o que só ocorreu com a chegada dos bombeiros. O calor intenso e a fumaça escura rapidamente atingiram um elevador hidráulico utilizado para a suspensão de veículos, causando avarias significativas na estrutura do equipamento.

A proximidade de outros materiais combustíveis, como óleos e pneus, elevou o perigo de uma explosão ou do avanço das chamas para o telhado e paredes adjacentes, o que poderia comprometer a segurança de imóveis vizinhos à oficina.



Duas guarnições do Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foram deslocadas para o endereço para conter a emergência. Ao chegarem, os militares estabeleceram linhas de ataque para isolar o foco principal e resfriar as áreas próximas. A estratégia de combate evitou que o incêndio atingisse outros veículos estacionados no pátio e preservou a integridade estrutural básica do galpão comercial.

“As guarnições realizaram o combate direto às chamas e o rescaldo, garantindo que não houvesse reignição ou propagação para imóveis vizinhos”, informou o CBMMG. Após o controle do fogo, os bombeiros realizaram a ventilação do espaço para dispersar a fumaça tóxica acumulada, permitindo a entrada segura dos proprietários e a avaliação preliminar dos danos.

O veículo que motivou o incidente foi destruído pelas chamas, restando apenas a carcaça metálica. O elevador automotivo sofreu danos térmicos que afetaram seu funcionamento, mas não houve registro de colapso de lajes ou paredes. A área foi isolada para permitir que as equipes técnicas realizassem a limpeza e a verificação da rede elétrica, que costuma ser afetada em ocorrências dessa natureza.





Estabelecimentos do ramo têm sofrido incêndios nos últimos meses. Em 11 de março de 2026, um incêndio em uma concessionária no Bairro Vitória, na região Nordeste, mobilizou equipes após um curto-circuito em um galpão.

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Combate ao fogo na Avenida Saramenha

