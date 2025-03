Oficina de motos é completamente destruída por incêndio em Guanhães

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma oficina de motos em Guanhães, no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (28/3). Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram as chamas já avançadas, tomando conta de todo o interior do estabelecimento.

O fogo consumiu motos, ferramentas e equipamentos, deixando apenas destroços retorcidos e um rastro de destruição. As paredes ficaram escurecidas pela fuligem, e parte da estrutura sofreu danos significativos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Do lado de fora, na Rua Jovino de Barros, no Bairro Amazonas, a fachada do imóvel também foi afetada, com marcas de queimado na entrada e no portão parcialmente deformado pelo calor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a segurança da edificação. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. As causas dos incêndios não foram esclarecidas.