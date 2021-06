Incêndio em oficina mecânica de BH atinge 12 carros

Incêndio ocorreu em uma oficina mecânica no Bairro Jadim América, esquina com a Avenida Barão Homem de Melo (foto: Google Street View/Reprodução) incêndio em uma oficina mecânica atingiu 12 carros no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (3/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo também destruíu documentos, peças e materiais que estavam no estoque. Umem umaatingiu 12 carros no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (3/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo também destruíu documentos, peças e materiais que estavam no estoque.









Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar o incêndio. No segundo andar do comércio, foi preciso arrombar dois portões para verificar se as chamas também tinham atingido o prédio ao lado.





Cerca de 10 mil litros de água foram gastos para controlar o fogo. Apesar da gravidade, a corporação constatou que não houve nenhuma vítima.





O dono da oficina mecânica contou aos bombeiros que suspeita que uma pane elétrica em um dos veículos que estava no local poderia ter iniciado as chamas.





Uma equipe da Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura da edificação.