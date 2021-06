Professores do ensino superior são vacinados contra a COVID-19 em BH

Professora Niara Cruz, 31 anos, do Centro Universitário Estácio de Sá (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Professores e demais trabalhadores das instituições de ensino superior de Belo Horizonte começaram a ser vacinados contra a COVID-19 nesta sexta-feira (4/6). Hoje e amanhã (5/6) serão imunizadas as pessoas que têm entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho nessa categoria. Na fila, os profissionais falaram do misto de sensações ao receber a primeira dose contra o coronavírus. e demaisdas instituições dede Belo Horizonte começaram a sercontra anesta sexta-feira (4/6). Hoje e amanhã (5/6) serão imunizadas as pessoas que têm entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho nessa categoria. Na fila, os profissionais falaram do misto de sensações ao receber a primeira dose contra o coronavírus.













“Infelizmente existe uma gama da população que necessita e está pegando ônibus, está presencialmente trabalhando e ainda não tomou. Então, fico muito feliz de diminuir meu risco e, ao mesmo tempo, triste de saber que muitos colegas meus ainda precisam estar presenciais no trabalho e (a imunização) vai demorar”, comentou.



Movimento no posto de vacinação na UFMG, na Pampulha, nesta sexta-feira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Professora Valéria Gama Fully Bressan, de 46 anos, da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Moradora do Bairro Santa Branca, na Pampulha, também destacou o papel da população para conter a pandemia. “Quem estiver no grupo de preferência, vá até os postos e se vacine, não perca essa oportunidade. É fundamental que toda a população esteja vacinada para que esse vírus desapareça”, disse Niara.





“Vacina e ciência: UFMG contra a COVID-19”, se lê na camiseta da professora Valéria Gama Fully Bressan, de 46 anos, feita especialmente para a ocasião. Docente da Faculdade de Ciências Econômicas da instituição (Face-UFMG), a moradora do Bairro Caiçara, Região Noroeste da capital, comemorou a imunização.









Valéria disse que foi uma ótima surpresa receber, na última segunda-feira, a notícia de que a vacinação dos professores começaria nesta semana, e reforçou a importância de que a imunização seja para todos. “A gente quer muito voltar às nossas atividades. A gente tem um prazer imenso de estar na sala de aula, mas é importante pensar em toda a sociedade para que possamos juntos vencer essa pandemia”, afirma.



Professora Roberta Franco, 36 anos, da Faculdade de Letras da UFMG (Fale) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Aos 36 anos, a professora Roberta Franco, da Faculdade de Letras da UFMG (Fale), disse que a expectativa para a imunização era grande, mas não tinha expectativa de que fosse receber a vacina por agora.



“Foi uma boa surpresa. Embora haja uma opinião pública forte do porquê de os professores se vacinarem agora, mas também existe uma demanda para que a gente volte, porque o ensino remoto não contempla todos os alunos, os professores ficam muito sobrecarregados”. Roberta disse que o ideal seria que os estudantes também fossem vacinados, para dar mais segurança no retorno às aulas.



A professora comparou a sensação de receber a vacina contra a COVID-19 a uma “faca de dois gumes.” “É um misto de sentimentos. Uma dose de esperança, mas significativa tristeza por ser uma realidade muito distante para todos, e não conseguirmos vislumbrar o fim da pandemia e do caos que estamos vivenciando”, pontuou.