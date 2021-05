BH vai vacinar professores dos ensinos Fundamental, Médio e Superior

--> --> --> -->

Belo Horizonte vai começar a vacinar, nesta terça (1º/6), os trabalhadores dado Ensino Fundamental com 18 anos ou mais completados até 30 de junho. Os profissionais dos ensinos Médio e Superior também serão imunizados.

Maio termina como segundo mês com mais mortes por COVID-19 em BH

Na próxima quinta-feira (3/6), o cronograma do poder público prevê a imunização dos trabalhadores dos ensinos Médio e profissionalizante e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Novamente, é preciso ter ao menos 18 anos até 30 de junho.

Nesta sexta e neste sábado (4 e 5/6), a PBH protege os trabalhadores da educação que exercem o Ensino Superior.

O planejamento engloba as escolas públicas e privadas de BH, sem incluir os pré-vestibulares e cursinhos de língua estrangeira. A lista completa das instituições cadastradas está no portal da prefeitura (clique aqui para acessar).

A vacinação vai acontecer nos postos fixos e extras, das 7h30 às 16h. Nos drive-thrus, o serviço tem 30 minutos a menos: das 8h às 16h.

Os endereços podem ser consultados aqui.

O trabalhador da educação precisa seguir as regras abaixo:

Além disso, o trabalhador precisa apresentar um documento que comprove a sua vinculação ativa com estabelecimento de educação localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

Belo Horizonte vacinou 830.449 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta segunda-feira (31/5). Outras 385.055 já receberam a dose de reforço.

Portanto, a capital mineira vacinou 40,7% do seu público-alvo com a primeira injeção e 18,9% com a segunda.

Segundo números da prefeitura, 22.249 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 175.586 trabalhadores da saúde, 16.628 servidores da segurança pública, 456.487 idosos acima de 60 anos e 151.956 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

Outros grupos não informados pelo Executivo municipal receberam 7.903 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.558.235 imunizantes para se proteger da COVID-19 até esta segunda: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 586.926 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.