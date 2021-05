Maio termina como segundo mês com mais mortes por COVID-19 em BH

--> --> --> -->

Movimento na Orla da Lagoa da Pampulha nesse domingo (30/5), quando muitas pessoas não usaram máscara (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Maio termina como o segundo mês com mais mortes pela COVID-19 em Belo Horizonte desde o início da pandemia. Com o boletim epidemiológico e assistencial publicado nesta segunda (31/5) pela prefeitura, a capital mineira computa 771 vidas perdidas neste mês. São 5.100 no total.

Portanto, maio só fica atrás de abril deste ano em termos de óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O recorde é de 1.105.

Em termos de casos, o quinto mês de 2021 ocupa a terceira posição na série histórica: 27.358, o que fica atrás de abril (34.494) e março (32.477).

Porém, o total de diagnósticos não reflete a realidade de maio. Nos dois últimos boletins, o total de pessoas com COVID-19 na capital pouco se alterou.

A prefeitura informou que há problemas técnicos na base de dados do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o que impossibilita a contabilização real.

No balanço desta segunda, por exemplo, o total de casos aumentou apenas em 127. Para efeito de comparação, a média de diagnósticos por boletim em BH gira em torno de 1,3 mil em maio.

Também neste último levantamento, a prefeitura registrou 21 mortes pela doença. O Executivo municipal não registrou instabilidade na base de dados que mede o aumento de óbitos pela COVID-19.

Das 5,1 mil mortes pela doença na capital mineira, 4.117 são de idosos (acima de 60 anos). Também perderam a vida 832 adultos entre 40 e 59; 146 entre 20 e 39; um adolescente entre 15 e 19; um pré-adolescente entre 10 e 14; e três crianças entre 1 e 4.

Quanto ao sexo, BH perdeu 2.750 homens e 2.350 mulheres para o coronavírus. Dessas pessoas, 90,8% tinham algum fator de risco (obesidade, diabetes, pneumopatia, cardiopatia, idosos, etc.). No total, 232 não apresentavam comorbidades.

Indicadores

A ocupação dos leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 voltou à casa dos 80% nesta segunda. Isso não acontecia desde 27 de abril. O indicador está em 80,9%, a maior taxa desde 26 de abril.

Portanto, a estatística permanece na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%. Isso acontece desde 26 de fevereiro: 65 balanços em sequência.

Outro indicador que apresentou alta foi o percentual de uso dos leitos de enfermaria: de 61,3% para 63,5%. Assim, o dado permanece na zona de alerta (abaixo de 70%, mas acima de 50%).

Esse é o estágio das enfermarias desde 12 de abril. São 35 atualizações na mesma faixa de risco.

O terceiro termômetro da pandemia em BH sofreu queda nesta segunda. O número médio de transmissão do novo coronavírus por infectado despencou de 1,07 para 1,01.

Mesmo assim, continua no estágio intermediário: abaixo de 1,2, mas acima de 1. No cenário atual, 101 pessoas se infectam com o micro-organismo a cada 100 doentes em média.

Vacinação

Belo Horizonte vacinou 830.449 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta segunda. Outras 385.055 já receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 40,7% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 18,9% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 22.249 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 175.586 trabalhadores da saúde, 16.628 servidores da segurança pública, 456.487 idosos acima de 60 anos e 151.956 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

Outros grupos não informados pelo Executivo municipal receberam 7.903 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.558.235 imunizantes para se proteger da COVID-19 até esta segunda: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 586.926 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).









