Uberaba recebe a 20ª remessa de vacinas e pode ser alvo de CPI

A região Triângulo Sul já recebeu 20 remessas de vacinas contra a COVID-19 (foto: Mauricio Ferreira/Divulgação) Uberaba recebeu no início da tarde desta segunda-feira (31/5) a 20ª remessa de vacinas contra a COVID-19 e já ultrapassa 100 mil doses aplicadas.



Enquanto isso, a prefeitura aguarda a oficialização da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) com relação à instauração de uma Comissão Processante de Inquérito (CPI) após a finalização, nesta semana, de oitivas da Comissão Especial de Inquérito (CEI), que há cerca de três meses investiga denúncias de falhas e irregularidades na vacinação contra a COVID-19 na cidade.

Segundo informações do superintendente Regional de Saúde do Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, às 13h desta segunda-feira chegaram ao aeroporto de Uberaba um total de 26.130 doses da vacina AstraZeneca e 1.470 da Pfizer.



Esse montante será dividido entre as 27 cidades do Triângulo Sul, sendo que Uberaba ficará com a maior parte, ou seja, 9.670 primeiras doses de AstraZeneca que serão aplicadas em pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanente graves, trabalhadores de transporte aéreo e trabalhadores das forças de segurança, salvamento e armadas.



A previsão é que cada montante de doses das outras 26 cidades do Triângulo Sul comecem a ser enviados para estes municípios a partir desta terça-feira (1º/6).

Segundo informações do Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta segunda-feira, já foram aplicadas no município 74.639 primeiras doses da vacina contra a COVID, 35.906 segundas doses, num total de 110.545 doses.

CPI a caminho

Segundo o relator da CEI da Vacinação da COVID em Uberaba, o vereador Professor Wander Araújo (PSC), a previsão é que em breve deva se instaurar uma CPI.



“O que posso dizer, preservando o sigilo do processo imposto à CEI, é que foram detectadas várias irregularidades que precisam ser esclarecidas. Até o momento, vislumbra-se a necessidade de instauração de Comissão Processante pela CMU. Finalizo o relatório essa semana. Ficou definido que ouviremos mais duas pessoas das vacinas. A prefeita deve ser ouvida também ainda esta semana”, informou o vereador, complementando que, neste momento, está sendo definido o dia e a hora da oitiva da prefeita Elisa Araújo (Solidariedade).

O que já está confirmado, inclusive pela Prefeitura de Uberaba, é que houve falha na vacinação na cidade em 29 de março, quando o público alvo era idoso de 72 anos.



No entanto, doses foram aplicadas em diversas pessoas de outra faixa etária, inclusive no ex-prefeito Paulo Piau, de 67 anos.



“As vacinas venciam naquele dia. Posso adiantar que há investigações também com relação a irregularidades nas listas de vacinações”, finalizou o vereador Professor Wander.