Uberlândia recorre à Justiça para poder decidir sobre aulas presenciais

Uberlândia está desde fevereiro impedida voltar com as atividades em sala de aula por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)





A Prefeitura depediu à Justiça a devolução do direito de deliberar sobre o retorno das aulas presenciais. O município do Triângulo Mineiro está desde fevereiro impedido de retornar as atividades em sala de aula por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).Em nota, o Executivo local informou que no recurso feito ao TJ foi solicitada reconsideração sobre a decisão do início do ano, uma vez que as circunstâncias que levaram oAlexandre Santiago a definir à época não são mais as mesmas.“O novo pedido leva em consideração o recuo nos números de infecção pelona cidade”, diz o município.O pedido deesclarece ainda que o possível retorno às aulas na cidade dependeria de novas análises e deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento à“Não significa que, uma vez acolhido o presente Pedido de Reconsideração, automaticamente na manhã seguinte as aulas presenciais serão retomadas (…) E, repita-se, eventual flexibilização, com autorização do retorno das aulas presenciais, também não impede que se retroceda caso isso se mostre necessário”, diz o recurso.Nesse momento, a cidade tem 80% dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19 ocupados e 90% do total da rede municipal em uso. Até agora, são 2.364 mortes pela doença e 94.674 casos já confirmados.Quando as aulas presenciais em Uberlândia foram impedidas pela Justiça, a localidade entrava no pior momento da pandemia, o que levou o município ao fechamento mais longo das atividades e tendo por mais de 50 dias a ocupação completa dos leitos de UTI locais.O pedido de suspensão foi feito pela Defensoria Pública de Minas Gerais e havia sido indeferido em primeira instância pela 3ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias em Uberlândia, sendo revisto por decisão do desembargador Santiago.

