Prefeitura de BH começa a distribuir mais cestas básicas e kits de higiene

Cestas básicas são entregues pela PBH à população mais vulnerável desde março do ano passado (foto: Zaíra Magalhães/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte vai começar a entregar as cestas básicas e kits de higiene gratuitos neste sábado (5/6). As famílias, que têm direito aos alimentos, podem consultar a data exata, horário, local e o número do voucher a partir desta quinta (3/6).

A consulta deverá ser feita neste link. O cidadão precisa informar o número doe o primeiro nome do responsável pela matrícula (no caso dos estudantes) ou pelo cadastro (demais público-alvo).

A entrega dos alimentos e dos kits de higiene vai até o fim de junho.



"É importante que as famílias sigam as informações de organização e logística fornecidas pela prefeitura", informa a gestão Alexandre Kalil (PSD).

A prefeitura distribui os dois tipos de ajuda desde março do ano passado. Até o momento, segundo números da administração pública, 3,6 milhões de cestas foram entregues, o que totaliza 66 mil toneladas de comida.

Em relação aos kits de higiene, o número chega a 620 mil entregas.