Veja as cidades do Sul de MG que receberam novas doses da vacina da Pfizer

Doses da vacina chegaram na base do governo mineiro, na Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Governo de Minas/Divulgação)

Nove cidades do Sul de Minas Gerais vão receber 7.116 doses da vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech, recebidas na manhã desta segunda-feira (31/5) pelo governo do estado, em Belo Horizonte. O total que será distribuído em Minas é de 60.840 frascos do imunizante.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), os municípios que podem receber as vacinas da fabricante norte-americana devem estar distantes no máximo 2h30 de Belo Horizonte (tanto de avião como por terra), para garantir a preservação da temperatura de transporte indicada.

A Anvisa permitiu, na semana passada, que as doses fossem mantidas em temperaturas entre 2°C à 8°C (equivalentes às de uma geladeira comum) por até 31 dias, quando a validade anterior era de apenas cinco. A alteração foi feita após consultas à fabricante.

As cidades do Sul que vão receber as vacinas nas próximas horas são:

Andradas - 810 doses

- 810 doses Boa Esperança - 714 doses

- 714 doses Extrema - 522 doses

- 522 doses Guaxupé - 906 doses

- 906 doses Machado - 846 doses

- 846 doses Ouro Fino - 438 doses

- 438 doses Santa Rita do Sapucaí - 618 doses

- 618 doses São Sebastião do Paraíso - 1.236 doses

- 1.236 doses Três Pontas - 1.026 doses

Assim que as vacinas forem entregues, as prefeituras das cidades vão definir como serão feitas as aplicações.

Esta remessa da Pfizer é destinada à vacinação de pessoas com deficiência permanente, comorbidades, trabalhadores do transporte aéreo e forças de segurança e salvamento.