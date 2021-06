Professores do ensino superior serão vacinados nesta sexta (4/6) em BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Osdo ensinocom 18 anos ou mais, completos até 30 de junho, serão vacinados contra a-19 nesta sexta-feira (4/6) em Belo Horizonte.A Prefeitura da capital mineira ampliou a vacinação desde desta terça-feira (1/1). Estão sendo vacinados trabalhadores da educação dos ensinosJá foram contemplados: trabalhadores do ensino fundamental e trabalhadores do ensino Médio e profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos ().Nesta etapa, estão contemplados todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas. A vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.A Prefeitura esclarece que professores e trabalhadores de cursos dee pré-vestibular, por exemplo, não estão elegíveis para a vacinação neste momento.- Ser trabalhador da educação dos ensinos fundamental, médio e superior em atividade em escolas públicas e privadas de Belo Horizonte;- Apresentar documento de identificação com foto;- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.Além das orientações citadas acima, o trabalhador precisa apresentar um documento que comprove a sua vinculação ativa com estabelecimento de educação localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:- Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos últimos 3 meses; ou- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou - Contrato de trabalho; ou- Declaração de vinculação ativa como trabalhador da educação emitida pelo estabelecimento de ensino.





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

