COVID-19: Uberaba não adotará de imediato regras da onda vermelha

Desde o início da pandemia, 1.007 pessoas morreram vítimas da COVID-19 em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba informou nesta sexta-feira (5/6) que, como esta fase do programa Minas Consciente não é impositiva, o município dialogará primeiro com o Legislativo, na próxima semana, para ambos os poderes analisarem e discutirem juntos as próximas medidas a serem adotadas no enfrentamento da COVID-19 no município. Após o governo de Minas Gerais anunciar nesta quinta-feira (5/6) a necessidade da região do Triângulo Sul seguir as medidas mais restritivas da onda vermelha a partir do próximo domingo (6/6) , a Prefeitura deinformou nesta sexta-feira (5/6) que, como esta fase do programa Minas Consciente não é impositiva, o município dialogará primeiro com o Legislativo, na próxima semana, para ambos os poderes analisarem e discutirem juntos as próximas medidas a serem adotadas no enfrentamento dano município.

Outra mudança solicitada pelo estado é voltada para os donos de bares e restaurantes, ou seja, para eles funcionarem somente até às 19h, sendo que em horários posteriores fica autorizado apenas o delivery, sem retirada em balcão. Segundo o governo de MG, o cenário epidemiológico nos locais motivou o endurecimento das regras.



Alerta sobre risco de nova onda

A recomendação para endurecer as restrições veio do Comitê Extraordinário instituído para tratar do combate ao coronavírus. A incidência da doença e o tempo de espera por atendimento são levados em consideração, pois podem denotar tendência de piora na transmissão e aumento da demanda por vagas de internação.

“Esta gradação dentro da onda vermelha é importante, pois estamos em um momento heterogêneo da pandemia no estado, com cenários diferentes, porém críticos. Dentro destas diferenças, ressaltamos a necessidade de medidas mais restritivas, ainda, para evitar o estresse do sistema de saúde”, declarou o secretário de Estado de Saúde de MG, Fábio Bacchereti.



UTI/COVID lotada e mais de 1 mil mortes

Nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado na noite de quinta-feira (3/6), foram registrados cinco óbitos e mais 131 novos casos da doença na cidade.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Uberaba 29.831casos positivos, sendo que destes, 25.911 se recuperaram. Ainda segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, dos 103 leitos de UTI para pacientes infectados pelo novo coronavírus disponíveis na cidade, 98 estão ocupados.



Dos 60 existentes na rede pública, 58 estão com pacientes e dos 43 da rede privada, há 40 pessoas em estado grave.

Já em relação aos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 157 estão ocupados – de 142 da rede pública, há 118 pacientes; e de 67 da rede privada, 39 estão ocupados.

Maio foi o mês com mais casos

A segunda onda da COVID-19 vem crescendo de forma exponencial em Uberaba, desde janeiro deste ano, sendo que os novos casos aumentam consideravelmente e rapidamente a cada mês.

Segundo boletins epidemiológicos da COVID-19 no município, maio fechou como o mês com mais registros de novos casos (5.351). Até então, abril era o mês com mais casos positivos da doença, com 4.847.

O crescimento acelerado se iniciou entre dezembro do ano passado, que havia registrado 839 novos casos. Em janeiro, pulou para 2.511. A partir de então foram contabilizados 2.918 novos casos em fevereiro, depois 3.861 em março e em torno de 5 mil nos dois meses seguintes.



Entre setembro e dezembro do ano passado, em Uberaba, foi o período em que aconteceu a redução da primeira onda da COVID-19.



Após setembro registrar 2.540 casos positivos, em outubro caiu para 1.914, novembro contabilizou 1.209 e em dezembro quase 900 casos.

Com relação aos casos da COVID em Uberaba, em 2020, foram contabilizados quatro em abril, quatro em maio, 652 em junho, 931 em julho e 16.638 em agosto.