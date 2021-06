Uberaba chega às 1 mil mortes causadas pela COVID-19

Uberaba está localizada na Região Sul do Triângulo Mineiro e tem aproximadamente 330 mil habitantes (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba foram registradas seis mortes (quatro homens de 43, 55, 64 e 77 anos e duas mulheres de 53 e 58 anos) e, desta forma, o número de óbitos causados pela doença chegou a 1.002 no total.



Desde o início da pandemia, foram contabilizados na cidade do Triângulo Mineiro 29.700 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que destes 25.770 se recuperaram.

Outra preocupação da pandemia em Uberaba diz respeito à ocupação de UTIs/COVID, tanto da rede pública quanto da privada, que estão no limite ou perto disso desde fevereiro.

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura na noite desta quarta-feira (2/6), dos 103 leitos de UTI para pacientes infectados pelo novo coronavírus disponíveis na cidade, 94 estão ocupados.



Dos 60 existentes na rede pública, 57 estão com pacientes e dos 43 da rede privada, há 37 pessoas em estado grave.

Já em relação aos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 159 estão ocupados – de 142 da rede pública, há 126 pacientes; e de 67 da rede privada, 33 estão ocupados.

No que diz respeito ao número de óbitos de cada mês deste ano no município, houve pequena queda entre abril e maio, mas o patamar continua alto para a cidade.



Em abril, foram registradas 233 mortes e, em maio, 214.

Segunda onda

A segunda onda da COVID-19 vem crescendo de forma exponencial em Uberaba – desde janeiro deste ano, os novos casos aumentam consideravelmente e rapidamente a cada mês.

Segundo boletins epidemiológicos da COVID-19 no município, maio fechou como o mês com mais registros de novos casos (5.351). Até então, abril era o mês com mais casos positivos da doença, com 4.847.

O crescimento acelerado se iniciou entre dezembro do ano passado, que havia registrado 839 novos casos. Em janeiro, pulou para 2.511. A partir de então foram contabilizados 2.918 novos casos em fevereiro, depois 3.861 em março e em torno de 5 mil nos dois meses seguintes.

Entre setembro e dezembro do ano passado, em Uberaba, foi o período em que aconteceu a redução da primeira onda da COVID-19.



Após setembro registrar 2.540 casos positivos, em outubro caiu para 1.914, novembro contabilizou 1.209 e em dezembro quase 900 casos.

Com relação aos casos da COVID em Uberaba, em 2020, foram contabilizados quatro em abril, quatro em maio, 652 em junho, 931 em julho e 16.638 em agosto.