Corpus Christi em Sabará terá o maior tapete da história

Tapetes de serragem vêm de uma tradição do século 18, em Portugal, e foi introduzida no Brasil no período colonial (foto: Prefeitura/Divulgação) Sabará, a 20 quilômetros da capital mineira, há mais de 200 anos moradores voluntários passam a madrugada preparando os tapetes de rua para a tradicional procissão de Corpus Christi. Na manhã do feriado, o resultado pode ser admirado.



Devido às medidas restritivas da pandemia, para evitar aglomerações, os tapetes neste ano poderão ser vistos através dos carros, por sistema drive thru, nesta quinta-feira (3/6), das 8h às 17h, na rua Dom Pedro II. Em, a 20 quilômetros da capital mineira, há mais de 200 anos moradores voluntários passam a madrugada preparando osde rua para a tradicional procissão de. Na manhã do feriado, o resultado pode ser admirado.Além de muita devoção, os variados desenhos artísticos, criados pelos moradores da cidade, contam com pó de serragem, pó de café, sal e cal, que colorem as vielas de pedra doDevido às medidas restritivas da, para evitar aglomerações, os tapetes neste ano poderão ser vistos através dos carros, por sistema, nesta quinta-feira (3/6), das 8h às 17h, na rua Dom Pedro II.

As adaptações foram feitas para manter a tradição. Os tapetes antes confeccionados no meio da rua, agora, terão espaço delimitado entre a calçada e os carros, mas mantendo ainda a grandiosidade da exposição. Segundo os organizadores, será feito o maior tapete já visto em Sabará, com 80m² em arte única. Além desse, será apresentado um linear de 50 metros, com variados desenhos.

Devido às restrições de combate ao avanço da COVID-19, não haverá missas presenciais. No entanto, uma procissão motorizada, organizada pela Matriz Nossa Senhora da Conceição, percorrerá as ruas e largos. Às 16h, no local onde estarão os tapetes, os párocos da cidade farão uma bênção com os fiéis se mantendo dentro dos carros.

O evento contará com a presença da Guarda Civil Municipal que fiscalizará os procedimentos. Segundo o secretário municipal de Cultura, André Alves, a expectativa é que 300 veículos visitem a Mostra.



“Esse é um momento de fé bastante aguardado por todos. Apesar da pandemia, remodelamos o projeto para que a cultura seja mantida e, ainda mais, para marcar a nossa certeza de que venceremos esse período de tantas perdas e tristeza, com devoção”, explicou o secretário.

Para o prefeito Wander Borges, trata-se de renovar todas as esperanças. “Faremos um evento emocionante, ao ar livre, aberto a todos, reafirmando a nossa fé e demonstrando a nossa vocação histórica. Vivemos dias de reflexão, precisamos ser fortes e acreditar, sempre, que a nossa fé se renova todos os dias. Sabará está cada vez mais viva e celebraremos todas as nossas conquistas”, disse o prefeito.

No ano passado, quando a Pandemia já estava avançada, um único tapete foi confeccionado na Praça Santa Rita, no Centro Histórico, mantendo a fé e a vocação das tradições religiosas da cidade.

A tradicional celebração de Corpus Christi em Sabará

Os tapetes vêm de uma tradição do século 18, em Portugal, e foi introduzida no Brasil no período colonial. Em Minas Gerais, estado que durante o ciclo do ouro recebeu milhares de portugueses, a prática foi amplamente difundida e se enraizou na sociedade cristã mineira.

Em Sabará, o feriado de Corpus Christi é a maior festividade para a igreja. É organizada pelas Irmandades do Santíssimo Sacramento sediadas na cidade conjuntamente com os seus párocos e a comunidade.



Praticamente toda a organização da festa é feita numa “comunhão” entre as duas paróquias existentes na sede do município, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário.

Nos anos anteriores à pandemia, despesas com banda, programas, entre outros gastos para a festa, por exemplo, costumavam ser repartidas entre as duas associações.



Durante a procissão, chamava atenção entre a multidão, mantendo os ritos centenários, os “irmãos do Santíssimo Sacramento” de cada paróquia, devidamente paramentados com suas opas, organizados em alas e levando consigo os seus estandartes.



Além dos párocos conduzindo o ostensório, representação de Jesus sacramentado, o qual é protegido por um pálio e acompanhado por quatro a seis lanternas. Oito a dez irmãos ficam responsáveis por carregar o pálio e as lanternas junto aos párocos.