Funcionário público é preso suspeito de exploração sexual de adolescentes

De acordo com investigações, conduzidas pela equipe especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente, o ex-motorista do conselho tutelar da cidade saía com algumas menores de idade para bares, onde consumiamEm seguida, ele levava as adolescentes para motéis em Jaíba e Janaúba, municípios localizados a cerca de 35 quilômetros de Verdelândia. “As jovens recebiam pequenas quantidades em dinheiro ou presentes para teremcom o suspeito e outros homens”, afirmou Gessiane Soares Cangussu, delegada que acompanhou o caso.