Romeu Zema anuncia 38 leitos de UTI e semi-UTI em Itajubá

No Hospital das Clínicas, serão abertos dez leitos de UTI e 20 de semi-UTI (que tem suporte a ventilação necessária para tratamento de quem já está com a COVID-19 e não consegue respirar). Os equipamentos foram custeados pelo próprio hospital, mas o valor ficará a cargo do governo de Minas até que o Ministério da Saúde habilite oficialmente os leitos (procedimento padrão na abertura de novos leitos).

O Estado paga diária pela UTI. Já na semi-UTI, paga somente em caso de ocupação.

“A pandemia continua sendo uma grande preocupação. O Estado fortaleceu o sistema de saúde com aumento dos leitos de enfermaria, UTI, equipamentos e profissionais. Continuaremos a ampliar nosso sistema de saúde, como estamos fazendo em Itajubá. Mas é preciso que a população faça sua parte”, disse o governador.

Sul de Minas preocupa área da saúde

A visita do governador marca uma semana de reuniões e encontros dos líderes das cidades da região com representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) para tentar conter o avanço da pandemia.

Apesar do número de mortes ter caído quase 10% em maio (na comparação com abril), a quantidade de pacientes contaminados com o coronavírus na região subiu 44,6% em comparação com o mesmo período. Foram 45.335 registros só no mês de maio.





de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou 38 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Itajubá, para tentar conter o avanço da pandemia de COVID-19 na região. O Sul de Minas está em alerta e é motivo de preocupação do governo estadual por causa da escalada no número de casos.