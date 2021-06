Polícia do interior de SP prende homem suspeito de estelionato em Ituiutaba

Documento falso usado pelo homem de 34 anos, que não teve o nome verdadeiro divulgado (foto: Delegacia de Investigações Gerais de Campinas/Divulgação)

O suspeito, identificado pela polícia paulista apenas pelas iniciais I.V.V.F.S., havia aberto uma conta corrente em nome de Thiago Alves Junqueira havia um mês e a usava para saques de valores altos, o que chamou a atenção da segurança do banco, que passou a monitorar a conta.

De acordo com os policiais civis, I.V.V.F.S. foi ao banco para tentar sacar os valores depositados quando a gerência da instituição financeira acionou os policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ligada à Deic.

Para os policiais, o suspeito se apresentou como Thiago e deu uma cópia do RG falso.

Ele foi detido e levado para a delegacia, onde acabou confessando o verdadeiro nome.

Em contato com a equipe policial de Ituiutaba, foi descoberto que o homem era conhecido na região por prática de vários crimes de estelionato e receptação.

Com as informações, os policiais da DIG e de Ituiutaba fizeram buscas simultâneas em dois endereços apresentados pelo homem em um apartamento em Campinas e em um quarto de motel no Setor Sul, onde acharam os documentos verdadeiros do homem.

Ele foi preso por uso de documento falso.

Foi instaurado inquérito policial para apurar de onde vinha o dinheiro e qual a participação dele no esquema de estelionato.



