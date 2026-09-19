De 2°C a 29°C: Belo Horizonte vive sábado de extremos e choque térmico

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte enfrenta um fim de semana de extremos a partir deste sábado (19/9). Após a regional Oeste registrar sensação térmica de 2,4°C nas primeiras horas do dia, a capital entra em rápida elevação de temperatura, com máximas que chegam aos 29°C.

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As informações são da Defesa Civil de Belo Horizonte. O calor da tarde vem acompanhado de uma queda brusca na umidade do ar, que atinge o nível de alerta de 30%, exigindo hidratação reforçada.

Além do salto térmico de até 15 graus em poucas horas, o domingo (20/9) pode ser marcado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por uma virada nas condições do tempo na capital mineira, que deve amanhecer sob céu claro e terminar encoberta por nuvens ao anoitecer.

Pelo interior do estado, o padrão também muda: as pancadas de chuva que atingiram o Triângulo, o Sul de Minas e áreas do Jequitinhonha perdem força, dando lugar a uma cobertura densa de nebulosidade que antecede um início de semana mais instável em Minas Gerais.

Neste sábado, os termômetros em Belo Horizonte registraram mínima de 14,8°C nas primeiras horas do dia, com os modelos apontando que devem atingir máxima de 29°C ao longo da tarde, segundo a Defesa Civil.

O amanhecer mais frio concentrou-se especialmente no setor Oeste e na Centro-Sul. A menor marca de toda a capital ocorreu na estação da regional Oeste, onde a mínima bateu 14,8°C às 6h, derrubando a sensação térmica para 2,4°C devido à intensidade dos ventos matinais; pouco antes, às 4h, a estação Centro-Sul anotou 15,9°C.

Nas demais regiões monitoradas, os registros térmicos foram um pouco mais amenos. A regional Barreiro registrou 16,3°C às 4h40, enquanto a estação da Pampulha cravou 17,2°C às 6h — com sensação térmica apurada de 16,6°C — e Venda Nova fechou a lista das mínimas mais elevadas ao marcar 17,5°C às 5h.

No domingo (20/9), a previsão do Inmet para Belo Horizonte é de grande amplitude térmica e mudança gradativa nas condições do tempo ao longo do dia.

O amanhecer deve ser de temperaturas amenas, com mínima registrada em 14°C, céu claro e ventos fracos de nordeste a leste. No entanto, o aquecimento ganha força rapidamente nas primeiras horas, fazendo os termômetros dispararem até a máxima de 29°C durante a tarde.

A partir do período da tarde, a atmosfera da capital mineira entra em processo de transição: os ventos passam a soprar do quadrante leste/sudeste, favorecendo o aumento da nebulosidade.

O sol cede espaço a um céu nublado à tarde e, com o anoitecer, as nuvens tomam conta, deixando o tempo encoberto. Apesar de a previsão não apontar ocorrência de chuva e indicar umidade máxima de 80% com o esfriamento noturno, a virada no padrão de nebulosidade indica maior retenção de umidade e tendência de tempo mais instável e fechado para o início da semana.

Vai chover no interior?

Segundo o Inmet, as regiões Norte de Minas, Noroeste, Jequitinhonha e Central mantêm padrão de maior estabilidade.

Apresentam poucas nuvens intercaladas com períodos de muitas nuvens, com exceção da manhã do domingo (20/9), quando o nordeste (Mucuri e Jequitinhonha) registra pancadas isoladas e trovoadas passageiras antes de limpar.

No Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Oeste e Zona da Mata há concentração de umidade e instabilidades ao longo do sábado (19/9).

Na tarde e noite de sábado, a região concentra muitas nuvens com chuvas isoladas e pancadas mais fortes na divisa sul, com São Paulo.No domingo (20/9), as chuvas cedem lugar a uma cobertura densa de nebulosidade, cessando a precipitação significativa até a noite.

Na faixa leste, no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata leste, há influência de umidade costeira no sábado (19/9), apresentando chuvas isoladas ao longo da divisa estadual, com redução gradual da instabilidade ao longo do domingo.



Condições meteorológicas do fim de semana

Sensação térmica matinal: registro de 2,4°C na regional Oeste nas primeiras horas do sábado

Aquecimento rápido da tarde: elevação dos termômetros até a marca de 29°C na capital mineira

Umidade em nível de alerta: índices caindo até a faixa crítica de 30% nos períodos mais quentes

Virada no domingo: amanhecer de céu claro seguido por avanço denso de nuvens ao entardecer

Cenário nas regiões mineiras: chuvas isoladas e umidade concentradas nos setores Sul, Oeste e Leste



Cuidados com baixa umidade e oscilação térmica

Ingestão contínua de água: manter o corpo hidratado ao longo de todo o dia mesmo sem sede aparente

Umidificação de ambientes fechados: usar toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores em quartos e salas

Atenção redobrada com exercícios: suspender atividades físicas intensas ao ar livre entre 10h e 16h

Proteção e hidratação da pele: reforçar o uso de hidratantes corporais e labiais para evitar ressecamento

Roupas em camadas: adotar agasalhos adequados para a manhã fria e vestimentas leves para o pico de calor à tarde

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Fontes: Defesa Civil de BH e Inmet