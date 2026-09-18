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Estado de Minas vence prêmio Sebrae com série sobre empreendedorismo

Ao longo de série, repórter Luiz Ribeiro percorreu mais de 2.200 quilômetros por sete municípios para mostrar a trajetória dos personagens

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Estado de Minas
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18/09/2026 23:04

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Na imagem, o repórter Luiz Ribeiro
Na imagem, o repórter Luiz Ribeiro crédito: Roger Dias/Sebrae

O Estado de Minas foi um dos principais vencedores da etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, entregue nesta sexta-feira (18/9), na sede do Sebrae, em Belo Horizonte. O jornal venceu na categoria Texto com a série de reportagens De volta para casa para produzir, empreender e vencer, de autoria do repórter Luiz Ribeiro.

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O trabalho contou histórias de moradores do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas que deixaram suas cidades de origem em busca de trabalho em outras regiões e estados e, depois de anos longe de casa, retornaram para empreender.

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Ao longo da série, o repórter percorreu mais de 2.200 quilômetros por sete municípios para mostrar a trajetória dos personagens. As histórias envolvem trabalhadores que atuaram em atividades como corte de cana-de-açúcar, colheita de café e laranja, plantio de tomate e serviços domésticos antes de voltarem às cidades de origem e iniciarem os próprios negócios.

A produção da série durou oito meses e buscou retratar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores fora de casa e as oportunidades encontradas por eles ao retornar à região de origem.

O prêmio foi entregue pelo diretor de Operações do Sebrae Minas, Marder Magalhães. Na etapa estadual, o Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu 306 trabalhos concorrentes. Em âmbito nacional, a 13ª edição teve mais de 3 mil inscrições.

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A premiação reconhece trabalhos jornalísticos que abordam o empreendedorismo e o desenvolvimento dos pequenos negócios no país.

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