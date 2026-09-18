Carro capota com mãe e bebê no Bairro Ribeiro de Abreu, em BH

Uma mulher e uma bebê de poucos meses de vida estavam em um carro que capotou na tarde desta sexta-feira (18/9), no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. As duas vítimas foram retiradas do veículo por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

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O acidente ocorreu na Rua Geraldo Barreto, na altura do número 491, na esquina com a Rua Geraldo Ferreira da Silva, próximo ao fim da linha 809. O veículo envolvido é um Ford Ka preto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local quando os militares foram acionados. A condutora teria sofrido ferimentos. A filha dela não ficou ferida.

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Os bombeiros também foram mobilizados para atuar devido ao derramamento de óleo na pista. A dinâmica do capotamento ainda não foi esclarecida.