Menina atacada por abelhas em Ibirité pode deixar hospital no domingo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A menina de 12 anos atacada por um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresenta evolução positiva no quadro de saúde e não corre mais risco de desenvolver insuficiência renal ou arritmia cardíaca. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18/9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité. A previsão é que ela deixe o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e seja encaminhada para uma sala de observação. Caso a recuperação continue favorável, a expectativa é de alta hospitalar no domingo (20/9).

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A adolescente está internada no Hospital Municipal de Contagem, onde recebe acompanhamento médico desde terça-feira (15/9), quando foi atacada pelas abelhas nas proximidades da Escola Municipal Ouro Negro/Montreal, no Bairro Jardim Montreal, em Ibirité. Inicialmente, o quadro exigiu cuidados intensivos devido à quantidade de picadas e ao risco de complicações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a evolução clínica permitiu afastar, neste momento, duas das principais preocupações relacionadas ao estado de saúde da paciente: a possibilidade de insuficiência renal e de alterações no ritmo cardíaco. A equipe médica continuará acompanhando a menina mesmo após a saída do CTI.

A transferência para a sala de observação deve ocorrer em breve. Nesse setor, ela seguirá sob avaliação dos profissionais de saúde para verificar a manutenção da melhora antes de uma eventual alta.

Ataque ocorreu na saída da escola



O ataque ocorreu na tarde de terça-feira (15/9), quando uma colmeia caiu de uma árvore próxima à entrada da escola, na Rua Flor de Liz. Com a queda, o enxame se dispersou e atacou pessoas que estavam nas proximidades, entre estudantes e pedestres.

A menina foi uma das pessoas atingidas. Ela recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarzedo e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde permaneceu no CTI.

Imagens registraram o momento em que um motoboy se aproximou da estudante durante o ataque. Ele deixou a motocicleta e tentou afastar as abelhas enquanto conduzia a menina para dentro da escola. Outros estudantes também precisaram de atendimento médico após serem atingidos pelas abelhas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e permaneceu na região para controlar a ocorrência e auxiliar no isolamento da área. Como o enxame havia se dispersado, a circulação de pessoas foi ampliada para evitar novos ataques. Os alunos foram liberados e a retirada das abelhas foi planejada para o período noturno, quando os insetos costumam estar agrupados.