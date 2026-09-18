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ATAQUE DE ABELHAS

Menina atacada por abelhas em Ibirité pode deixar hospital no domingo

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, vítima não apresenta mais risco de insuficiência renal e arritmia cardíaca; adolescente deve ser transferida do CTI para observação

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Sofia Maia
Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
18/09/2026 18:26

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O enxame se dispersou e atacou pessoas que estavam nas proximidades, entre estudantes e pedestres
Enxame se dispersou e atacou pessoas que estavam nas proximidades, entre estudantes e pedestres crédito: Redes Sociais

A menina de 12 anos atacada por um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresenta evolução positiva no quadro de saúde e não corre mais risco de desenvolver insuficiência renal ou arritmia cardíaca. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18/9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité. A previsão é que ela deixe o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e seja encaminhada para uma sala de observação. Caso a recuperação continue favorável, a expectativa é de alta hospitalar no domingo (20/9).

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A adolescente está internada no Hospital Municipal de Contagem, onde recebe acompanhamento médico desde terça-feira (15/9), quando foi atacada pelas abelhas nas proximidades da Escola Municipal Ouro Negro/Montreal, no Bairro Jardim Montreal, em Ibirité. Inicialmente, o quadro exigiu cuidados intensivos devido à quantidade de picadas e ao risco de complicações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a evolução clínica permitiu afastar, neste momento, duas das principais preocupações relacionadas ao estado de saúde da paciente: a possibilidade de insuficiência renal e de alterações no ritmo cardíaco. A equipe médica continuará acompanhando a menina mesmo após a saída do CTI.

A transferência para a sala de observação deve ocorrer em breve. Nesse setor, ela seguirá sob avaliação dos profissionais de saúde para verificar a manutenção da melhora antes de uma eventual alta.

Ataque ocorreu na saída da escola

O ataque ocorreu na tarde de terça-feira (15/9), quando uma colmeia caiu de uma árvore próxima à entrada da escola, na Rua Flor de Liz. Com a queda, o enxame se dispersou e atacou pessoas que estavam nas proximidades, entre estudantes e pedestres.

A menina foi uma das pessoas atingidas. Ela recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarzedo e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde permaneceu no CTI.

Imagens registraram o momento em que um motoboy se aproximou da estudante durante o ataque. Ele deixou a motocicleta e tentou afastar as abelhas enquanto conduzia a menina para dentro da escola. Outros estudantes também precisaram de atendimento médico após serem atingidos pelas abelhas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e permaneceu na região para controlar a ocorrência e auxiliar no isolamento da área. Como o enxame havia se dispersado, a circulação de pessoas foi ampliada para evitar novos ataques. Os alunos foram liberados e a retirada das abelhas foi planejada para o período noturno, quando os insetos costumam estar agrupados.

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