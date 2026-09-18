Conheça o projeto que deu moto e carro ao motoboy de Ibirité

A história do motoboy Vinícius Martins de Paulo, que salvou uma menina de 12 anos de um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou um novo capítulo. A jovem, Safira Emanuele, sofreu mais de 100 picadas e precisou ser internada na UTI. O entregador, que sofreu cerca de 40 picadas durante o resgate, foi presenteado com uma moto e um carro novos pelo projeto "Tropa do Bem", uma iniciativa liderada por influenciadores digitais de Minas Gerais.

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O ato de bravura aconteceu na segunda-feira (14/9), quando o profissional de entregas não hesitou em enfrentar os insetos para proteger a garota, que foi atacada após uma colmeia cair de uma árvore. A ação rapidamente ganhou destaque e mobilizou o grupo de criadores de conteúdo, que decidiu reconhecer a atitude do motoboy com os veículos.

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O que é a Tropa do Bem?

A "Tropa do Bem" é uma iniciativa recém-criada por um grupo de influenciadores digitais de Minas Gerais. O objetivo do projeto é identificar e recompensar financeiramente, ou com bens, pessoas que realizam boas ações e atos de solidariedade em Belo Horizonte e outras cidades do estado.

A ação é organizada e divulgada por meio das redes sociais dos próprios integrantes. Eles utilizam suas plataformas para dar visibilidade às histórias e, em muitos casos, arrecadar fundos e doações para viabilizar as premiações e o auxílio a quem precisa.

Como funciona a entrega dos prêmios?

Geralmente, o grupo identifica uma história de impacto, como a do motoboy Vinícius, e se mobiliza para organizar uma surpresa. Os influenciadores entraram em contato com o entregador e marcaram um encontro, no qual revelaram a doação dos veículos como forma de reconhecimento pelo seu ato heroico.

Todo o processo, desde a escolha da pessoa a ser ajudada até a entrega dos prêmios, é documentado e compartilhado nos perfis dos membros da "Tropa do Bem", o que amplifica o alcance das boas ações e inspira outras pessoas a contribuírem.

Quais foram os prêmios entregues ao motoboy?

Após a repercussão do caso de Ibirité, Vinícius recebeu do projeto os seguintes itens:

Os veículos foram entregues em um encontro surpresa, registrado pelos membros do grupo. A iniciativa afirma que continuará a monitorar e premiar outras atitudes positivas em Minas Gerais, buscando valorizar cidadãos que fazem a diferença na comunidade.