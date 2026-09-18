Motoboy que salvou criança de ataque de abelhas ganha moto e carro

O motoboy Vinicius, conhecido como MotoVinny, ganhou um carro e uma motocicleta de um grupo de influenciadores nessa quarta-feira (16/9). A surpresa aconteceu depois que ele ganhou repercussão nas redes sociais ao enfrentar um enxame de abelhas para salvar uma criança em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante o resgate, ele relatou ter sofrido cerca de 40 picadas.

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Os influenciadores, que se apresentam como integrantes da “Tropa do Bem”, afirmaram que a iniciativa faz parte de um novo projeto para ajudar pessoas que praticam boas ações em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Vinicius aparece de olhos vendados enquanto aguarda a surpresa ao lado da família. “Esse guerreiro aqui salvou a vida de uma criança. Teve um ataque de abelha na porta dessa escola e hoje ele e a família dele estão sendo abençoados”, diz um dos integrantes do grupo.

Ao retirar a venda, o motoboy se depara com um carro e uma motocicleta. Vinicius, a mulher e as filhas se emocionam com os presentes.

Relembre o resgate

Vinicius correu para socorrer uma criança que estava cercada por abelhas durante um ataque registrado nessa terça-feira (15/9), em Ibirité. O momento foi gravado e publicado no canal MotoVinny. As imagens mostram o motociclista se aproximando da menina, que estava parada enquanto várias abelhas voavam ao redor dela. Ao perceber a situação, ele desceu da moto e correu para ajudá-la.

Na tentativa de afastar os insetos, Vinicius pegou um desodorante e borrifou o produto enquanto conduzia a criança para dentro da escola. No local, uma mulher jogou água sobre a menina.

Posteriormente, o motoboy afirmou nas redes sociais que a criança chegou a ser internada e que havia previsão de alta ainda nesta semana. Ele também contou ter sofrido cerca de 40 picadas de abelha durante o resgate.

Colmeia teria caído de árvore

Motoboy enfrenta enxame para salvar criança em Ibirité Redes Sociais/Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma colmeia teria caído de uma árvore próxima à entrada de uma escola na Rua Flor de Liz, no Bairro Jardim Montreal.

Com a queda, as abelhas se agitaram e atacaram crianças, adolescentes e pedestres que estavam nas proximidades. Alguns alunos precisaram de atendimento devido às picadas e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar no isolamento da área. Conforme os bombeiros, o enxame se dispersou, ampliando a área de circulação dos insetos.

Os alunos foram liberados, e os bombeiros permaneceram no local até que a situação se estabilizasse. A retirada das abelhas foi programada para o período noturno, quando os insetos costumam ficar agrupados.

O Corpo de Bombeiros não confirmou o nome da escola onde ocorreu o ataque.

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