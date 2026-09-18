Plantas do jardim que atraem abelhas requerem cuidados simples para evitar enxames

Ter um jardim florido e vibrante é o desejo de muitas pessoas, e a presença de abelhas é um sinal de um ecossistema saudável, já que são essenciais para a polinização. No entanto, a convivência pode gerar preocupação. Após a grande repercussão de um ataque de enxame na Grande Belo Horizonte, a dúvida sobre como equilibrar um ambiente cheio de vida e a segurança da família se tornou ainda mais presente. A boa notícia é que com escolhas certas e cuidados simples, é possível conviver em harmonia com esses importantes insetos.

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A jardinagem que atrai polinizadores não precisa ser um risco. O segredo está em selecionar as espécies corretas e manter o ambiente externo organizado para evitar a formação de colmeias em locais inadequados, garantindo a segurança de crianças e animais de estimação.

Quais plantas atraem abelhas para o jardim?

As plantas que mais atraem abelhas são aquelas ricas em néctar e pólen, geralmente com flores de cores vibrantes como amarelo, azul e roxo. Elas funcionam como uma fonte de alimento vital para esses insetos, promovendo a biodiversidade e a saúde do seu jardim.

Conheça algumas espécies fáceis de cuidar e ideais para quintais e varandas:

Lavanda : Além de seu aroma relaxante, suas flores roxas são um verdadeiro ímã para abelhas.

Girassol: Com sua cor amarela intensa, é uma das plantas preferidas desses polinizadores.

Manjericão: Deixar parte da planta florescer oferece um recurso valioso para as abelhas e ainda te presenteia com um tempero fresco.

Alecrim: Outra erva aromática cujas pequenas flores azuis são muito atrativas.

Cosmos: Floresce abundantemente e suas cores variadas embelezam qualquer canteiro

Como manter o jardim seguro e evitar enxames?

Atrair abelhas para a polinização é benéfico, mas é fundamental adotar medidas para que elas não decidam construir uma colmeia no seu quintal. A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes e garantir que a convivência seja pacífica.

Para isso, siga algumas recomendações práticas:

Inspecione o local: Verifique regularmente frestas em muros, árvores ocas, telhados e outros espaços que possam servir de abrigo para um novo enxame.

Evite acúmulo de lixo: Mantenha o quintal limpo, sem entulhos ou materiais de construção que possam criar esconderijos.

Cuidado com doces: Não deixe restos de alimentos açucarados, como refrigerantes e frutas, expostos em áreas externas.

Plante com moderação: Ter uma grande concentração de um único tipo de flor pode atrair um número excessivo de abelhas. Diversificar o plantio é o ideal.

O que fazer ao encontrar um enxame de abelhas?

Se você encontrar um enxame de abelhas instalado em sua propriedade, a principal regra é não tentar removê-lo por conta própria. Tentar espantar os insetos com água, fogo ou outros métodos caseiros pode provocar um ataque em massa e colocar todos em risco.

Siga os passos corretos para lidar com a situação de forma segura:

Mantenha a calma e afaste-se do local lentamente, sem fazer movimentos bruscos. Leve crianças e animais de estimação para um local seguro e fechado. Isole a área para evitar que outras pessoas se aproximem do enxame. Ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o órgão de controle de zoonoses da sua prefeitura. Outra opção é procurar por apicultores profissionais na sua região, que muitas vezes realizam a remoção de forma adequada para preservar o enxame, garantindo a segurança de todos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria