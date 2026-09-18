Como saber se você tem alergia a picada de abelhas?

O ataque de abelhas que resultou na internação de uma menina de 12 anos no CTI em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira (14/9), acende um alerta sobre como agir rapidamente em situações semelhantes. Surge uma dúvida: como saber se a pessoa tem alergia a picada de abelhas? Em caso de ataque, as primeiras ações podem determinar a gravidade do quadro e até salvar uma vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um enxame pode se tornar agressivo ao se sentir ameaçado, e a reação inicial da vítima é crucial. A orientação principal é manter a calma e agir com estratégia para minimizar o número de picadas e proteger as áreas mais vulneráveis do corpo.

Leia Mais

Quais os sintomas de uma reação alérgica?

Uma única picada pode ser fatal para pessoas alérgicas. Os sintomas de uma reação grave, conhecida como anafilaxia, geralmente aparecem rapidamente e exigem atendimento médico imediato. Fique atento aos seguintes sinais:

Dificuldade para respirar ou chiado no peito.

Inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta.

Tontura, confusão mental ou desmaio.

Urticária (placas vermelhas e coceira) em todo o corpo.

Náuseas, vômitos ou diarreia.

A única forma de descobrir se existe mesmo uma alergia a picada de abelhas antes de ser picado é realizando exames médicos específicos com um alergologista.

Quando procurar ajuda médica de emergência?

O atendimento médico de urgência é indispensável em algumas situações, mesmo que a vítima não tenha histórico de alergia. Busque um pronto-socorro imediatamente se a vítima apresentar qualquer um dos sintomas de reação alérgica listados acima ou se enquadrar nos seguintes casos:

A vítima recebeu múltiplas picadas. Acima de 10 ferroadas já é um sinal de alerta, e dezenas de picadas configuram uma emergência médica, especialmente em crianças.

A picada ocorreu dentro da boca, nariz ou garganta, pois o inchaço pode obstruir a passagem de ar.

A vítima é um bebê ou uma criança muito pequena.

Como prevenir ataques?

A prevenção é sempre o melhor caminho. Algumas dicas podem ajudar a evitar encontros perigosos com enxames:

Evite se aproximar de colmeias ou ninhos de abelhas.

Em atividades ao ar livre, use roupas de cores claras e evite perfumes ou loções com cheiros doces e fortes.

Caso encontre abelhas, afaste-se lentamente, sem movimentos bruscos ou gritos.

Mantenha alimentos e bebidas doces sempre tampados durante piqueniques. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso de Ibirité, a ação rápida de populares e o socorro médico especializado foram essenciais. A menina, que sofreu centenas de picadas, apresentou melhora e tem previsão de alta, um desfecho que reforça a importância de saber como agir corretamente em uma emergência como essa.