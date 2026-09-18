Como saber se você tem alergia a picada de abelhas?
Entenda os sintomas de uma reação alérgica e saiba o que fazer caso seja atacado
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O ataque de abelhas que resultou na internação de uma menina de 12 anos no CTI em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira (14/9), acende um alerta sobre como agir rapidamente em situações semelhantes. Surge uma dúvida: como saber se a pessoa tem alergia a picada de abelhas? Em caso de ataque, as primeiras ações podem determinar a gravidade do quadro e até salvar uma vida.
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Um enxame pode se tornar agressivo ao se sentir ameaçado, e a reação inicial da vítima é crucial. A orientação principal é manter a calma e agir com estratégia para minimizar o número de picadas e proteger as áreas mais vulneráveis do corpo.
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Quais os sintomas de uma reação alérgica?
Uma única picada pode ser fatal para pessoas alérgicas. Os sintomas de uma reação grave, conhecida como anafilaxia, geralmente aparecem rapidamente e exigem atendimento médico imediato. Fique atento aos seguintes sinais:
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Dificuldade para respirar ou chiado no peito.
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Inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta.
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Tontura, confusão mental ou desmaio.
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Urticária (placas vermelhas e coceira) em todo o corpo.
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Náuseas, vômitos ou diarreia.
A única forma de descobrir se existe mesmo uma alergia a picada de abelhas antes de ser picado é realizando exames médicos específicos com um alergologista.
Quando procurar ajuda médica de emergência?
O atendimento médico de urgência é indispensável em algumas situações, mesmo que a vítima não tenha histórico de alergia. Busque um pronto-socorro imediatamente se a vítima apresentar qualquer um dos sintomas de reação alérgica listados acima ou se enquadrar nos seguintes casos:
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A vítima recebeu múltiplas picadas. Acima de 10 ferroadas já é um sinal de alerta, e dezenas de picadas configuram uma emergência médica, especialmente em crianças.
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A picada ocorreu dentro da boca, nariz ou garganta, pois o inchaço pode obstruir a passagem de ar.
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A vítima é um bebê ou uma criança muito pequena.
Como prevenir ataques?
A prevenção é sempre o melhor caminho. Algumas dicas podem ajudar a evitar encontros perigosos com enxames:
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Evite se aproximar de colmeias ou ninhos de abelhas.
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Em atividades ao ar livre, use roupas de cores claras e evite perfumes ou loções com cheiros doces e fortes.
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Caso encontre abelhas, afaste-se lentamente, sem movimentos bruscos ou gritos.
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Mantenha alimentos e bebidas doces sempre tampados durante piqueniques.
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No caso de Ibirité, a ação rápida de populares e o socorro médico especializado foram essenciais. A menina, que sofreu centenas de picadas, apresentou melhora e tem previsão de alta, um desfecho que reforça a importância de saber como agir corretamente em uma emergência como essa.