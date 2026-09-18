Anel Rodoviário: homem é preso com R$ 248 mil escondidos em fundo falso

Um homem foi preso nessa quinta-feira (17/9) com R$ 248.026 escondidos em um fundo falso de um Fiat Strada, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O veículo foi abordado por uma equipe do Tático Rodoviário depois de os policiais perceberem que o motorista trafegava em alta velocidade e fazia mudanças sucessivas de faixa.

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A abordagem ocorreu na altura do km 469 da rodovia, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital. Segundo a Polícia Militar, o condutor obedeceu à ordem de parada, mas apresentou comportamento considerado suspeito durante a fiscalização. Ele demonstrou nervosismo e, conforme o relato policial, tentou danificar o próprio celular. O aparelho foi apreendido.

Na sequência, os militares realizaram uma busca minuciosa no veículo. Durante a vistoria, encontraram o dinheiro escondido em um compartimento com fundo falso. A suspeita apresentada pela polícia é de que o valor tenha relação com a comercialização de drogas.

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O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o dinheiro apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A ocorrência deverá ser investigada para esclarecer a origem do dinheiro e a eventual ligação do suspeito com o tráfico de drogas.