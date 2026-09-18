Veja como ficou o carro de pai e filho encontrados mortos em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pai e filho que estavam desaparecidos há três dias, depois de saírem de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados mortos em uma ribanceira às margens da BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) registrou o estado em que o carro em que eles estavam ficou depois de capotar.

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Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, haviam saído da Grande BH na terça-feira (15/9) a caminho de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde buscariam uma carga. As imagens mostram o veículo bastante danificado e o local onde foi encontrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro teria saído da pista, atravessado uma cerca e caído no barranco depois de uma curva na rodovia. Além disso, não havia marcas de frenagem na pista.

As vítimas haviam sido vistas pela última vez na madrugada de quarta-feira, mas não chegaram ao destino. Como os homens pararam de retornar mensagens e ligações de parentes, os familiares iniciaram as buscas, junto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Somente nesta manhã, a Motiva, que administra o trecho da rodovia, encontrou o veículo caído em uma ribanceira na altura do quilômetro 903. Eles identificaram que o carro – uma Saveiro branca – capotou e que havia duas vítimas dentro.

Ainda de acordo com os bombeiros, foi a própria família que encontrou os homens, depois de irem atrás deles. Os familiares teriam passado pelo local e visto a cerca danificada na beira da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também foram acionados. Ao Estado de Minas, a PC informou que a ocorrência está em andamento e que outras informações poderão ser repassadas futuramente. A perícia foi finalizada às 11h50 e os corpos foram removidos.

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Por volta das 8h20, o acostamento da rodovia foi interditado para assegurar o atendimento das equipes, mas não houve interdição de tráfego na pista ou registro de lentidão.