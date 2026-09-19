Trânsito em BH: eventos mudam rotas neste fim de semana; veja tudo

Operações de mobilidade urbana serão realizadas neste fim de semana para eventos nas regiões Centro-Sul, Barreiro e Pampulha, em Belo Horizonte. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, irão monitorar os locais.

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A BHTrans orienta os motoristas a redobrar a atenção, respeitar a sinalização implantada e os agentes de trânsito durante as operações para garantir a segurança de todos.

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Fashion Day Rock Festival (Barro Preto)

O festival acontece na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, na sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), das 9h às 18h. Desde quarta-feira (16), às 11h, a avenida está interditada entre as ruas Paracatu e Araguari, no sentido Praça Raul Soares, para montagem das estruturas.

O desvio para os motoristas é feito pela Rua Paracatu, Rua dos Timbiras e Rua Araguari, retornando à Avenida Augusto de Lima. As linhas de ônibus 2102, 2103, 4033, 4205, 8405, 9210, 9410, 9412 e SC03A seguirão o mesmo trajeto. O ponto de ônibus da Avenida Augusto de Lima, 1.549, foi transferido para a Rua Araguari, 653.

Festival de Sabores (Santa Amélia)

Realizado na sexta (18), sábado (19) e domingo (20), das 9h às 22h, o evento interdita a Avenida Anuar Donato entre as ruas Joaquim Gonçalves Braga e Engenheiro Pedro Bax, no sentido Lagoa da Pampulha. O desvio passa pela Rua Joaquim Gonçalves Braga, Rua Engenheiro Pedro Bax e Rua Deputado Anuar Menhen.

A linha de ônibus 645 será desviada pela Avenida Guarapari, Rua Alair Marques Rodrigues e Rua Dr. Jeferson de Oliveira, no sentido Lagoa da Pampulha.

Projeto Aproxima (Cidade Jardim)

Neste sábado (19), das 10h às 17h, o projeto acontece na Rua Bernardo Mascarenhas. A partir das 5h de sexta-feira (18), serão interditadas a Rua Bernardo Mascarenhas, entre as ruas Josafá Belo e Tenente Renato César, e a Rua Josafá Belo, entre a Bernardo Mascarenhas e a Avenida Prudente de Morais. O desvio no sentido Contorno/Cidade Jardim será pela Avenida do Contorno, Avenida Prudente de Morais e Rua Tenente Renato César.

Primavera Vinho e Jazz (Barro Preto)

Com realização no sábado (19), das 13h às 22h, o evento fecha a Rua Tenente Brito Melo, entre as ruas Alvarenga Peixoto e Gonçalves Dias, a partir das 20h de sexta-feira (18). O desvio para quem segue no sentido Avenida Amazonas/Rua Tenente Brito de Melo pode ser feito pela Rua Alvarenga Peixoto até a Rua Uberaba ou seguindo até a Rua Gonçalves Dias.

Festival Gastrô Music (Belvedere)

O festival acontece no sábado (19) e domingo (20), na Rua Juvenal Melo Senra, no Belvedere. A via será interditada a partir das 6h de sábado, entre as ruas Elza Brandão Rodarte e Vicente Guimarães. O desvio será pelas ruas Vicente Guimarães e Elza Brandão Rodarte.

Circuito Sabor Cultural (Barreiro)

Nos dias 19 e 20, das 8h às 23h, a Avenida Deputado Álvaro Antônio ficará interditada entre a Praça José de Oliveira Costa e a Praça Vereador Geraldo Paivante. Os desvios são os seguintes:

Sentido Novo Anel/Barreiro: Avenida Deputado Álvaro Antônio, Rua Adão Alves de Souza, Avenida Waldyr Soeiro Emrich, Rua dos Americanos, Avenida Olinto Meireles.

Sentido Barreiro/Novo Anel: Avenida Olinto Meireles, Rua dos Americanos, Rua Servílio de Moro, Rua Caetano Pirri, Avenida Waldyr Soeiro Emrich.

Bop Games e Show Ivete Clareou (Pampulha)

No sábado (19) e domingo (20), o entorno do Mineirão e Mineirinho terá monitoramento de trânsito a partir das 6h de sábado para o "Bop Games 2026", no Mineirão, e para o show "Ivete Clareou", às 14h, no Mineirinho. Um ponto de táxi será criado na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Coronel Oscar Paschoal. O embarque e desembarque para veículos de aplicativos e caronas será na Avenida Chaffir Ferreira.

Corrida Crefito 4 Run (Pampulha)

A corrida ocorre no domingo (20), das 7h às 12h, na orla da Lagoa da Pampulha. As interdições começam às 4h, na Rua Expedicionário Celso Racioppi. A partir das 5h, a Avenida Otacílio Negrão de Lima será fechada em ambos os sentidos, entre a Avenida Alfredo Camarate e a Praça Paulo Gustavo. Os desvios serão sinalizados na região e diversas linhas de ônibus terão o itinerário alterado.

Corrida Rara (Sion)

No domingo (20), das 7h às 11h, na Praça Juscelino Kubitschek. A partir das 5h, o percurso será demarcado com cones na Avenida dos Bandeirantes, entre a praça e a Avenida Agulhas Negras, e nesta última no sentido Praça do Papa. Os corredores serão acompanhados por batedores e agentes de trânsito.

Caminhada Pelo Trabalho Decente e Saúde (Funcionários)

No domingo (20), das 8h às 12h, com concentração na Avenida Getúlio Vargas, 225. A via será interditada para montagem das estruturas a partir das 14h de sábado (19), entre as ruas Bernardo Guimarães e Piauí. Haverá desvios para os dois sentidos e as linhas 2102, 2151, 4107, 4108, 8150, 9250 e SC01A terão seus itinerários alterados.

Quintal do Memorial (Praça da Liberdade)

O evento acontece no domingo (20), das 10h às 19h, na Alameda da Educação. A interdição para montagem começa às 14h de sábado (19). O desvio no sentido Centro/Savassi passa pela Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Rua Antônio de Albuquerque, Rua Alagoas e Avenida Cristóvão Colombo.

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Mister Rock Festival (Prado)

No domingo (20), das 7h às 21h, a marginal da Avenida Tereza Cristina será interditada entre a Rua Paraguassú e o número 115, ao lado do viaduto Itamar Franco. O desvio no sentido Prado/Centro será pela Rua Paraguassu, Rua dos Pampas, Praça Clemente de Faria e Avenida do Contorno.