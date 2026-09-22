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RIO DE JANEIRO

Previsão do tempo: Defesa Civil alerta para ventos fortes e chuva no Rio

Rajadas podem ultrapassar 76 km/h e vêm acompanhadas de chuva e raios: confira as principais recomendações para garantir sua segurança

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
22/09/2026 08:10 - atualizado em 22/09/2026 08:11

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Defesa Civil alerta para ventos fortes e chuva intensa no Rio; veja previsão
A temperatura máxima esperada é de 35 graus crédito: Tupi

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou um alerta via celular sobre ventos fortes previstos para esta terça-feira (22). A previsão indica a chegada de uma frente fria, acompanhada de chuva forte, ventania e raios.

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As rajadas de vento devem ultrapassar os 76 km/h, com a chuva mais intensa prevista para o período da tarde. A temperatura máxima esperada é de 35 graus. Diversos bairros e regiões do estado já registram chuva e ventania, como Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Penha, Vila da Penha, Botafogo, Flamengo, Barra da Tijuca e Guaratiba.

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A orientação é que deslocamentos sejam evitados durante as rajadas. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas sonoros, pois o acionamento de sirenes indica perigo de deslizamento. Nesses casos, a recomendação é procurar os pontos de apoio da Defesa Civil Municipal.

Na segunda-feira (21), ventos fortes já causaram estragos na cidade, com o registro de dez quedas de árvore. Segundo o Sistema Alerta Rio, a rajada mais forte atingiu 77,7 km/h na estação Vidigal, às 7h30. Na Marambaia, os ventos chegaram a 65 km/h, às 8h.

Quedas de árvores no Leblon e na Lagoa chegaram a interditar o trânsito por volta das 14h34. No fim da tarde, a prefeitura realizava a retirada de outras duas árvores em Vargem Grande.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Recomendações em caso de ventos fortes

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) divulgou uma lista de ações para garantir a segurança da população.

Em casa:

  • Feche janelas, basculantes e portas de armários para evitar a canalização de vento dentro do imóvel.

  • Mantenha persianas e cortinas fechadas para que, em caso de quebra de uma janela, os estilhaços não se espalhem.

  • Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar problemas se uma árvore cair.

  • Evite deixar objetos que possam cair em locais altos.

  • Mantenha as árvores do quintal ou jardim sempre podadas.

  • Se houver falta de luz, tenha cuidado ao usar velas para prevenir incêndios.

Na rua:

  • Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas.

  • Evite praticar esportes ao ar livre, principalmente no mar.

  • Afaste-se de precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção.

  • Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas.

  • Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

  • Não queime lixo nem acenda fogueiras e não jogue bitucas de cigarro em terrenos com mata.

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  • Fique atento: uma queda de árvore pode romper a rede de energia, aumentando o risco de acidentes com raios.

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