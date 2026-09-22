Previsão do tempo: Defesa Civil alerta para ventos fortes e chuva no Rio

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou um alerta via celular sobre ventos fortes previstos para esta terça-feira (22). A previsão indica a chegada de uma frente fria, acompanhada de chuva forte, ventania e raios.

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As rajadas de vento devem ultrapassar os 76 km/h, com a chuva mais intensa prevista para o período da tarde. A temperatura máxima esperada é de 35 graus. Diversos bairros e regiões do estado já registram chuva e ventania, como Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Penha, Vila da Penha, Botafogo, Flamengo, Barra da Tijuca e Guaratiba.

A orientação é que deslocamentos sejam evitados durante as rajadas. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas sonoros, pois o acionamento de sirenes indica perigo de deslizamento. Nesses casos, a recomendação é procurar os pontos de apoio da Defesa Civil Municipal.

Na segunda-feira (21), ventos fortes já causaram estragos na cidade, com o registro de dez quedas de árvore. Segundo o Sistema Alerta Rio, a rajada mais forte atingiu 77,7 km/h na estação Vidigal, às 7h30. Na Marambaia, os ventos chegaram a 65 km/h, às 8h.

Quedas de árvores no Leblon e na Lagoa chegaram a interditar o trânsito por volta das 14h34. No fim da tarde, a prefeitura realizava a retirada de outras duas árvores em Vargem Grande.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Recomendações em caso de ventos fortes

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) divulgou uma lista de ações para garantir a segurança da população.

Em casa:

Feche janelas, basculantes e portas de armários para evitar a canalização de vento dentro do imóvel.

Mantenha persianas e cortinas fechadas para que, em caso de quebra de uma janela, os estilhaços não se espalhem.

Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar problemas se uma árvore cair.

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos.

Mantenha as árvores do quintal ou jardim sempre podadas.

Se houver falta de luz, tenha cuidado ao usar velas para prevenir incêndios.

Na rua: