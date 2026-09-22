Previsão do tempo: Defesa Civil alerta para ventos fortes e chuva no Rio
Rajadas podem ultrapassar 76 km/h e vêm acompanhadas de chuva e raios: confira as principais recomendações para garantir sua segurança
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A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou um alerta via celular sobre ventos fortes previstos para esta terça-feira (22). A previsão indica a chegada de uma frente fria, acompanhada de chuva forte, ventania e raios.
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As rajadas de vento devem ultrapassar os 76 km/h, com a chuva mais intensa prevista para o período da tarde. A temperatura máxima esperada é de 35 graus. Diversos bairros e regiões do estado já registram chuva e ventania, como Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Penha, Vila da Penha, Botafogo, Flamengo, Barra da Tijuca e Guaratiba.
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A orientação é que deslocamentos sejam evitados durante as rajadas. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas sonoros, pois o acionamento de sirenes indica perigo de deslizamento. Nesses casos, a recomendação é procurar os pontos de apoio da Defesa Civil Municipal.
Na segunda-feira (21), ventos fortes já causaram estragos na cidade, com o registro de dez quedas de árvore. Segundo o Sistema Alerta Rio, a rajada mais forte atingiu 77,7 km/h na estação Vidigal, às 7h30. Na Marambaia, os ventos chegaram a 65 km/h, às 8h.
Quedas de árvores no Leblon e na Lagoa chegaram a interditar o trânsito por volta das 14h34. No fim da tarde, a prefeitura realizava a retirada de outras duas árvores em Vargem Grande.
Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).
Recomendações em caso de ventos fortes
O Centro de Operações Rio (COR-Rio) divulgou uma lista de ações para garantir a segurança da população.
Em casa:
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Feche janelas, basculantes e portas de armários para evitar a canalização de vento dentro do imóvel.
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Mantenha persianas e cortinas fechadas para que, em caso de quebra de uma janela, os estilhaços não se espalhem.
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Desligue aparelhos elétricos e feche o registro de gás para evitar problemas se uma árvore cair.
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Evite deixar objetos que possam cair em locais altos.
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Mantenha as árvores do quintal ou jardim sempre podadas.
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Se houver falta de luz, tenha cuidado ao usar velas para prevenir incêndios.
Na rua:
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Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas.
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Evite praticar esportes ao ar livre, principalmente no mar.
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Afaste-se de precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção.
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Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas.
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Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
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Não queime lixo nem acenda fogueiras e não jogue bitucas de cigarro em terrenos com mata.
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Fique atento: uma queda de árvore pode romper a rede de energia, aumentando o risco de acidentes com raios.