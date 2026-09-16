Os bairros de SP e do Rio na lista de 'mais legais' do mundo de revista britânica

Dois bairros brasileiros aparecem na lista dos mais legais ("cool", em inglês) na edição mais recente de um ranking da revista britânica Time Out.

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Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e República, em São Paulo, estão na lista de 40 bairros do mundo deste ano, que foi decidida pela equipe de editores da Time Out. Os editores avaliaram cada bairro com base em critérios como gastronomia e bebidas, vida noturna, comércio local, qualidade de vida e senso de comunidade.

A revista destaca que, desde a pandemia de COVID, ao longo da última meia década, bairros residenciais retomaram o protagonismo na vida das pessoas, em comparação com centros históricos, que se tornaram "praticamente obsoletos".

Mas mais recentemente um certo equilíbrio teria sido restabelecido entre esses bairros residenciais e os centros históricos.

"A vida no bairro continua sendo fundamental: os 'mini-vilarejos' onde o barista conhece o seu pedido, onde restaurantes, bares e negócios independentes prosperam, e onde as comunidades seguem se unindo em prol de iniciativas bacanas — de circuitos de arte e festivais diurnos à criação de ruas mais verdes e espaços voltados para pedestres", afirma a Time Out.

"E, seis anos após a pandemia, o centro da cidade vive um renascimento, com a inauguração de novas casas de shows, galerias, cafeterias e outros estabelecimentos que recebem tanto a nova geração de profissionais em regime híbrido quanto o público que retornou ao escritório (além, é claro, de turistas e visitantes de fim de semana)."

A lista da Time Out traz uma mistura entre bairros residenciais e centros históricos. O bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está na 17ª posição. Já a República está na 25ª.

Em outras edições, a Time Out já havia destacado diferentes bairros brasileiros. No ano passado, a Barra Funda (São Paulo) apareceu no terceiro lugar e o Botafogo (Rio de Janeiro) ficou em 29º lugar. Em 2019, o Bom Retiro (São Paulo) ficou em 25º.

Confira a lista:

Jongno 3-ga, Seul (Coreia do Sul) L'Ocean District, em Rabat (Marrocos) Neos Kosmos, Atenas (Grécia) Chinatown, Los Angeles (EUA) 5. Govanhill, Glasgow (Escócia) Kitakagaya, Osaka (Japão) Chapinero Alto, Bogotá (Colômbia) Koenji, Tóquio (Japão) Downtown, St. Catharines (Canadá) Esquilino, Roma (Itália) Russafa, Valencia (Espanha) Tân ??nh, Ho Chi Minh City (Vietnã) São Bento, Lisboa (Portugal) Talat Noi, Bangcoc (Tailândia) Slakthusområdet, Estocolmo (Suécia) Humayunpur, Nova Déli (Índia) Laranjeiras, Rio de Janeiro (Brasil) West Town, Chicago (EUA) Rákóczi tér, Budapest (Hungria) Jalan Besar, Singapura Crooswijk, Roterdã (Holanda) Chacagiales, Buenos Aires (Argentina) Bandra West, Mumbai (Índia) Cathedral Quarter, Belfast (Irlanda do Norte) República, São Paulo (Brasil) Changning, Xangai (China) Oost, Amsterdã (Holanda) Financial District, Nova York (EUA) New Farm, Brisbane (Austrália) Quartier d'Aligre, Paris (França) Kalk Bay, Cidade do Cabo (África do Sul) North Hobart, Hobart (Austrália) Newington Green, Londres (Reino Unido) Yulin, Chengdu (China) Mount Pleasant, Vancouver (Canadá) Centro Histórico, Lima (Peru) Boavista, Porto (Portugal) Starstreet Precinct, Hong Kong (China) South Melbourne, Melbourne (Austrália) Distillery District, Lexington (EUA)

Laranjeiras, Rio de Janeiro

A Time Out afirma que o bairro de Laranjeiras passou por muitas fases — começou como um vasto laranjal às margens do rio Carioca, tornou-se depois um refúgio aristocrático "com mansões imponentes e o belo Parque Guinle" e depois virou um polo da indústria têxtil.

"Hoje, é um dos bairros mais charmosos e culturais da cidade."

"O bairro conta com bares tradicionais (como o Cardosão e a Tasca do Edgar), ruas arborizadas com belos edifícios residenciais e a animada feira de sábado na rua General Glicério, que oferece música ao vivo (choro) e petiscos deliciosos", diz a revista.

"Nos últimos anos, Laranjeiras ganhou várias novidades: o Cine Carioca José Wilker reabriu após 16 anos fechado; o Mercadinho São José foi revitalizado; uma nova livraria foi inaugurada; e surgiram restaurantes fantásticos como Nizza Rotisseria, Pressa Cozinha e Esperança.Eco. À noite, você pode curtir uma roda de samba no Mirante do Pedrão, que oferece uma vista deslumbrante da cidade."

Sobre a melhor época para visitar Laranjeiras, a revista recomenda os meses do carnaval, quando o bairro recebe diversos blocos de rua para crianças e adultos "em uma celebração vibrante".

"Vale destacar também que Laranjeiras fica convenientemente perto da estação de trem para visitar o icônico Cristo Redentor, uma atração imperdível para quem visita a cidade pela primeira vez."

República, São Paulo

"No coração do centro histórico de São Paulo, a República é repleta de arranha-céus lendários e edifícios centenários revitalizados para o público descolado de hoje", afirma a Time Out.

"Vamos começar pelo icônico Edifício Copan, um enorme complexo residencial que abriga diversas opções gastronômicas no térreo — incluindo o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, e o Cuia, de Bel Coelho —, além de livrarias, lojas, cafés e galerias como a Pivô."

Outros destaques da Time Out são "o aclamado restaurante" A Casa do Porco e o restaurante no terraço do Edifício Itália com "vistas deslumbrantes da cidade".

"A cena artística também está em alta, com instituições culturais imperdíveis como o recém-inaugurado Espaço República — um polo artístico com ateliês e espaços de exposição que atrai visitantes curiosos".

Outros destaques culturais incluem o Theatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade e o Edifício Louvre, projetado por Artacho Jurado e sede da galeria Verve.

"E não podemos esquecer a vida noturna: vale a pena conhecer o Bar dos Arcos, o Cordial, o Lágrima, o Infini e o animado Tokyo (com seu karaokê) para uma noite divertida", afirma a Time Out.

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Como melhor época para conhecer o bairro, a revista sugere maio, quando tradicionalmente acontece o Viradão Cultural. "É uma oportunidade fantástica de vivenciar a pulsação artística da cidade por meio de shows, apresentações teatrais e dança."