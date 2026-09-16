Mulher atacada pelo ex a mordidas passa por cirurgia para reconstrução facial

Tatiane dos Santos, de 43 anos, passou pela primeira cirurgia plástica de reconstrução facial após ter parte do nariz e dos lábios arrancados a mordidas pelo ex-namorado. Ela está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense.

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Segundo as informações do caso, Paulo Neto, de 37 anos, não aceitava o fim do relacionamento, que durou dois meses. Ele teria invadido a casa de Tatiane e a atacado após uma discussão.

A vítima já havia registrado três denúncias contra o ex-companheiro por violência e ameaça.

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Paulo possui 17 anotações criminais, sendo a maior parte delas relacionada a agressões contra mulheres. Entre as vítimas estão a própria mãe e a irmã.